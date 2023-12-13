Can Atalay'ın başvurusu AYM Genel Kurul'a sevk edildi

AYM Birinci Bölümü, TİP milletvekili seçilen tutuklu TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu oy birliğiyle AYM Genel Kurulu'na sevk etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen cezaevindeki Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu AYM Genel Kurulu'na sevk etti.

"Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması"nı gerekli gören Bölüm, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca, başvurunun karara bağlanmak üzere AYM Genel Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verdi.

Genel Kurul, Atalay'ın başvurusunu daha sonraki bir tarihte karara bağlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Can Atalay, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay, hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay'a başvuru yaptı. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, başvuruyu reddetti. Bunun üzerine avukatları, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. AYM'de süreç devam ederken, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onadı. AYM, Can Atalay'ın 'seçilme hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği yönünde karar verdi. Ancak Yargıtay, Can Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının onandığına işaret ederek, kesinleşen karar karşısında AYM'nin söz konusu ihlal kararına uyulmaması hükmünü verdi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları, AYM'nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez AYM'ye başvuruda bulundu. AYM Birinci Bölümü toplanarak, Atalay'ın başvurusunu görüştü. AYM Birinci Bölümü, cezaevindeki milletvekili Can Atalay'ın ikinci ihlal başvurusunu Genel Kurul'a sevk etme kararı aldı. Karar, oy birliği ile alındı.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" öne sürülmüştü.

DHA/BÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl bağlanabilirim?