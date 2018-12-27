Camilere Körfez'den bağışlar mercek altında

Alman hükümetinin ülkede "radikal" olarak değerlendirilen camilere Körfez ülkelerinden para akışını daha sıkı denetlemek için harekete geçtiği bildirildi.

Kamu yayıncılık kuruluşları NDR ve WDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak araştırmasına dayalı haberde, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın bu yılın başından itibaren Körfez'deki bazı ülkelere, Almanya'daki dini kuruluşlara yapılacak bağışlar ya da devlet desteklerinin önceden bakanlığa bildirilmesi isteğini ilettiği kaydedildi.

Kuveyt'in bu yönde kendisinin öneride bulunduğu, Suudi Arabistan ve Katar gibi bazı ülkelere de Alman Dışişleri Bakanlığının işbirliği ricasında bulunduğu belirtiliyor. Habere göre bağışçılar ve alıcılarla ilgili Körfez ülkelerinden gelen bilgilerin Alman iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı ve dış istihbarat birimi Federal Haber Alma Teşkilatı tarafından incelenmesi öngörülüyor. Başbakanlık ile İçişleri ve Maliye bakanlıklarının da sürece dahil olduğu kaydediliyor.

Habere göre yürürlüğe sokulan uygulama uyarınca Körfez ülkelerinin büyükelçilikleri dini kuruluşlara yapılan ödeme ve diğer destekleri ya da Almanya'daki bir dini kuruluştan kendilerine yapılan destek başvurusunu Dışişleri Bakanlığı'na bildiriyor. Körfez ülkelerinden istihbari inceleme sürecinin tamamlanmasını beklemeleri isteniyor.

"Kuveyt dışındakiler çekimser"

Haberde özellikle Kuveyt'in işbirliği için çaba gösterdiği, ancak diğer ülkelerin daha çekimser davrandığı belirtiliyor. Ödemelerin doğrudan engellenmesi için hukuki dayanağın ise bulunmadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın girişimine, Berlin'de oluşturulan bir terörle mücadele çalışma grubunun gizli raporunun neden olduğu belirtiliyor. Raporda 2015 yılındaki sığınmacı akını sonrasında "Körfez'deki Arap ülkeleri kaynaklı selefi misyoner faaliyetlerinin" daha sıkı bir şekilde izlenmesi gerektiği sonucuna varıldığı kaydediliyor. Habere göre raporda özellikle Suudi Arabistan'ın köktenci İslam anlayışını yaymak üzere milyarlarca euro harcadığına dikkat çekilerek Alman hükümetinin ülkeye gelen sığınmacıların Körfez'den gelen paralarla radikalleştirilmesinden endişe ettiği belirtiliyor. Raporda Körfez ülkelerinden misyoner kuruluşların Avrupa ve Almanya'daki Selefiler arasında giderek daha güçlü bir şebekeleşmeye gittiği, ayrıca "nüfuz için uzun vadeli bir strateji izlediklerinin gözlendiği" kaydediliyor.

AFP,dpa/BK,BÖ

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