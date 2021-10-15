Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Cami

Cami, Müslümanların ibadet yeri. Müslümanların ibadet yapmak için toplandıkları yer camilerdir. Camiler, İslamiyetin icaplarını, emir ve yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak için kullanılır.

DW Türkçe'nin cami ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

Afganistan'da camiye intihar saldırısı 15.10.2021

Afganistan'da geçen hafta Kunduz'daki bir camiye düzenlenen intihar saldırısının ardından yine bir Şii camisi hedef alındı. Saldırıda 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.
Außenansicht der Moschee beim Tag der offenen Moschee in der DITIB Zentralmoschee in Ehrenfeld. Köln, 03.10.2021

Almanların dörtte üçü ezana karşı 15.10.2021

Almanya'da Köln Belediyesinin, Cuma ezanlarının dışarıda okunmasına yeşil ışık yakan pilot projesi tartışılmaya devam ediyor. Yapılan bir anket, Almanların yüzde 64'ünün ezana "kesinlikle" karşı olduğunu ortaya koydu.
ARCHIV - Der Halbmond auf dem Minarett der Abubakr Moschee in Frankfurt (Hessen) hebt sich am 19.09.2014 als Schattenriss vor der Sonne ab. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa «Fachtagung befasst sich mit muslimischen Jugendlichen» vom 27.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Köln'de ezana yeşil ışık 07.10.2021

Köln Belediyesi kentteki camilerde cuma günleri öğlen ezanının dışarıda okunmasına izin verecek. Ancak ezanın 5 dakikayı geçmemesi şart.

DITIB-Zentralmoschee, Venloer Strasse, Koeln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland *** DITIB Central Mosque Venloer Strasse Koeln North Rhine Westphalia Germany

Alman polisi cami önünde karikatürlü gösteriyi yasakladı 13.08.2021

Alman polisi, güvenlik endişesini gerekçe göstererek İslam dünyasında tepkiye yol açan karikatürlerle Köln Merkez Camii önünde düzenlenmek istenen gösteriyi yasakladı.

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 18: A drone photo shows a view of Hagia Sophia Grand Mosque after a snowfall in Istanbul, Turkey on January 18, 2021 Lokman Akkaya / Anadolu Agency

UNESCO'dan Ayasofya ve Kariye uyarısı 23.07.2021

Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar süre verdi. Korunmayan varlıkların miras listesinden çıkarılma riski bulunuyor.
02.03.2018 A picture taken on March 2, 2018 shows a Turkish army T129 ATAK attack helicopter flying towards the village of Al-Maabatli in the Afrin region in the northwestern Aleppo province countryside as part of the ongoing offensive. / AFP PHOTO / Bakr ALKASEM (Photo credit should read BAKR ALKASEM/AFP/Getty Images)

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'ndan Türkiye'ye suçlama 01.06.2021

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, Türkiye'yi Afrin bölgesinde İslamlaştırma faaliyetleri yürütmekle suçladı. Topluluk Diyanet'in Ezidi köylerine cami yaptırmasının bu amaca hizmet ettiğini savundu.

DW Haber - 04.05.2021 04.05.2021

DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.
17.01.2015 ++++++++- Turkey - GAZIANTEP, TURKEY - One of Turkish cities near Syria s border dealing with the influx of Syrian refugees and an infiltration of ISIS. Thousands of foreign fighters have crossed through Turkey to join Syria s war in what has been dubbed the jihadi highway. Copyright: Imago/Zuma Press/M. Shephard

Gaziantep Valiliği: Camiye ayakkabıyla girilmedi, polis açığa alındı 03.05.2021

Gaziantep Valiliği Furkan Vakfı’nın itikaf ibadetine polis müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı. Cami içerisine polisin ayakkabı ile girmediğini savunan Valilik, biber gazı kullanan polisin açığa alındığını duyurdu.
03.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Besucher besichtigen am «Tag der offenen Moschee» die Zentralmoschee der Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Aufgrund der aktuellen Umstände müssen sich Besucherinnen und Besucher auf Hygiene-Maßnahmen und Einhaltung von Abstandsregeln einstellen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da belediye meclisi cami inşaatına onay vermedi 27.04.2021

Heilbronn'da DİTİB bünyesinde inşa edilecek cami belediye meclisinden onay alamadı. DİTİB, 7 yıldır kent yönetimi ile planladıkları inşaata onay verilmemesini eleştirdi.

Oktober 2019 Türkei Istanbul Süleymaniye-Moschee

Sokağa çıkma kısıtlamasında "Cuma namazı" istisnası 23.04.2021

İçişleri Bakanlığı üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Türkiye'de, vatandaşların araç kullanmaksızın en yakındaki camiye cuma namazı için gidebileceğini bildirdi.

People pray at the mosque in Frejus, on January 22, 2016, following the provisional authorisation for its reopening delivered by the prefecture. / AFP / BORIS HORVAT (Photo credit should read BORIS HORVAT/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/B. Horvat

Fransa: Milli Görüş 2,5 milyon euro yardım talebini geri çekti 16.04.2021

Fransa'da cami inşası için Strasbourg Belediyesi'nden 2,5 milyon euro almaya hazırlanan Milli Görüş derneği, mali destek talebinden vazgeçti. Derneğe yapılacak yardım, Fransa İçişleri Bakanı'nın tepkisini çekmişti.
20.10.2020, Frankreich, Pantin: Besucher sitzen vor der Grand Mosque de Pantin in den nordöstlichen Vororten von Paris. Die Moschee wurde in Folge der islamistisch motivierten Ermordung eines Lehrers geschlossen, nachdem auf deren Facebook-Seite Tage vor der brutalen Tötung ein Video verbreitet worden sei, das sich gegen die Materialauswahl des Lehrers Paty für Diskussion im Unterricht über Meinungsfreiheit wandte. Foto: Christophe Archambault/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Fransa’da tartışmalı cami yeniden açıldı 07.04.2021

Fransa’da tarih öğretmeni Samuel Paty’nin katledilmesinde rolü olabileceği iddia edilen cami, yönetimi ve imamının değişmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.
03.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Köln: Besucher besichtigen am «Tag der offenen Moschee» die Zentralmoschee der Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Aufgrund der aktuellen Umstände müssen sich Besucherinnen und Besucher auf Hygiene-Maßnahmen und Einhaltung von Abstandsregeln einstellen. Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Cami derneklerinin daha şeffaf olması talebi 07.04.2021

Hrıstiyan Birlik Partileri milletvekilleri Almanya dışından finanse edilen camilerin mali kaynakları konusunda daha şeffaf olmasını istedi.

BERLIN, GERMANY - MAY 24: Muslims wearing protective masks and maintaining the social distancing as a preventive measure against the spread of coronavirus (COVID-19) perform Eid al-Fitr prayer at the Mevlana mosque in Berlin, Germany on May 24, 2020. Eid al-Fitr marks the end of the Islamic fasting month of Ramadan. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Milli Görüş'e mali destek Fransa'yı karıştırdı 23.03.2021

Fransa'da bir belediye meclisinin Milli Görüş'e bağlı bir caminin inşaatı için mali destek kararı İçişleri Bakanı'nı kızdırdı. Milli Görüş'ün siyasal İslam'ı savunduğunu söyleyen Bakan, ödemenin yapılmamasını istedi.
07.07.2018, Baden-Württemberg, Kornwestheim: Zwei Plakate, die eine durchgestrichene Moschee zeigen, liegen bei einer Demonstration der AfD auf dem Boden. Knapp 100 Personen nahmen an der Demonstration gegen den Neubau einer Moschee teil. Ebenfalls etwa 100 Personen beteiligten sich an einer Kundgebung, die sich gegen die Demonstration richtete. Foto: Marijan Murat/dpa

Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılarda artış 08.02.2021

Almanya genelinde 2020 yılında Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara yönelik 900'den fazla saldırının kayıt altına alındığı açıklandı.

©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Mosquée de Lille, prêche du vendredi, suite aux attenats du vendredi 13 novembre 2015 le Conseil français du culte musulman (CFCM) a annoncé, hier, qu_il allait diffuser auprès des quelque 2500 mosquées de France un «texte solennel» condamnant «sans ambiguïté» toute «forme de violence ou de terrorisme», en vue du prêche de vendredi dit par Amar LASFAR Président de la Ligue Islamique du Nord A la fin de la prère les fidèles se sont réunit devant la mosquée pour partager une minute de silence en hommage aux victimes Photo Stéphane Mortagne La Voix du Nord LILLE LE 20 11 2015 FRANCE nov 20th 2015 Muslim faithfuls go to the friday prayer in tribute of the Paris attacks victims. Islamic State jihadists operating out of Iraq and Syria released a statement claiming responsibility for the coordinated attacks that killed 130 people and left 352 others injured; Copyright: picture-alliance/dpa/S. Mortagne

Fransa hükümeti İslamcılık karşıtı yasayı onayladı 09.12.2020

Fransa'da kabine, radikal İslamcılığa karşı hazırlanan yeni yasal düzenlemeleri kabul etti. Yeni düzenleme, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin camiler üzerindeki etkisini azaltılmayı da hedefliyor.

Daha fazlasını göster