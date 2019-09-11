 Cameron: İkinci bir Brexit referandumu mümkün | AVRUPA | DW | 14.09.2019

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AVRUPA

Cameron: İkinci bir Brexit referandumu mümkün

Başbakanlığı döneminde aldığı referandum kararı ile İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ön ayak olan David Cameron, bu konuda yeni bir referanduma gidilebileceğini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski başbakan David Cameron (sağda)

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski başbakan David Cameron (sağda)

İngiltere eski Başbakanı David Cameron, Brexit sürecindeki tıkanıklığın aşılması için ikinci bir referanduma gidilebileceğini ifade etti. Görevinden istifa ettiği 2016 yılından bu yana ilk kez bir röportaj veren Cameron, Brüksel ile anlaşma sağlanmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmanın iyi olmayacağını ve bundan kaçınılması gerektiğini belirtti. Eski Başbakan Cameron, genel başkanı olduğu Muhafazakar Parti'deki AB karşıtı kanadın baskısı ile Brexit için referandum kararı almış ve kendi Britanya'nın Birlik'te kalmasından yana yoğun bir kampanya yürütmesine rağmen, 2016 yılının haziran ayında yapılan halk oylamasını, yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit taraftarlarının kazanmasının ardından görevinden istifa etmişti.

"Brexit müzakerelerini izlemek acı verici"

Times gazetesine verdiği röportajda, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine götüren referandum kararının yanlış olmadığını savunan Cameron, İngiltere'nin AB ile ilişkisini yeniden saptamak için o dönemde bunun gerekli olduğunu ifade etti. Ancak şu an yaşanan belirsizliğin kendini çok rahatsız ettiğini belirten Cameron, Londra ile Brüksel arasında yürütülen Brexit müzakerelerini takip etmenin "acı verici" olduğunu ve yaşanılan tıkanmanın aşılması için yeni bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi. Eski Başbakan Cameron bunun için de ikinci bir referandum önerisinde bulundu.

İngiltere’de halihazırda görevde olan Başbakan Boris Johnson, önümüzdeki 31 Ekim tarihinde ülkesinin gerekirse Avrupa Birliği ile anlaşma sağlanmadan, Birlik'ten ayrılması için mücadele ediyor. Bu hedef doğrultusunda parlamentoyu zorunlu tatile çıkaran Johnson, izlediği politikaya destek vermeyen kendi partisinden milletvekillerini de parlamento grubundan ihraç etti. 

David Cameron, Johnson'un hem gerekirse anlaşmasız ayrılık, hem de milletvekillerini dışlama kararını desteklemediğini de Times röportajında kamuoyu ile paylaştı.

DW / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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