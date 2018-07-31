 Caferi′den Türkiye′ye ″işgalci″ suçlaması | DÜNYA | DW | 31.07.2018

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DÜNYA

Caferi'den Türkiye'ye "işgalci" suçlaması

Suriye'deki savaşı bitirmek için Soçi'de düzenlenen toplantıda Şam rejimini temsil eden BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını "işgal" olarak niteledi.

Beşar Caferi

Suriye BM Daimi temsilcisi Beşar Caferi

Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek ve savaş sonrası dönemde siyasi geçişi sağlamak üzere Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimiyle Rusya'nın Soçi kentinde düzelenen ve Astana sürecinin 10'uncusu olma niteliği taşıyan zirvede Suriye temsilcisi Türkiye'yi "işgalci" olmakla suçladı.

Associated Press haber ajansının haberine göre Şam rejiminin Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi Beşar Caferi, Soçi'deki toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını "işgal" olarak nitelendirdi ve Türk askerlerinin "sınırdışı" edileceklerini söyledi.

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Caferi'nin sözleri, Suriye ordusunun güneyde Şam çevresinde ve güneybatıda muhaliflere karşı kazanımları sonrası dikkatini İdlib'e çevirerek bu bölgede yeni bir harekat başlatacağı söylentileri üzerine geldi.

Sözlerine devam eden BM Daimi temsilcisi, Soçi görüşmelerinin dördüncü turunun yapıldığı Mayıs 2017'de İdlib vilayetinin genelinde Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan "çatışmasızlık bölgelerini" yakından izlediklerini ve diyalog kanallarının kapanması durumunda bölgenin kontrolünü askeri olarak sağlama haklarını saklı tuttuklarını kaydetti.

Rusya: İdlib'e operasyon yok

İdlib'e olası bir harekat söylentileri hakkında Rusya tarafını temsilen Soçi'de bulunan Aleksandr Levrentiev de bir açıklama yaptı. "Dedikodu" sözleriyle nitelendirdiği söylentileri reddeden Levrentiev, ancak Rus ordusunun açtığı koridorlar vasıtasıyla 300 ilâ 500 kişinin bölgeden ayrıldığını doğruladı.

Rusya haber ajansı Interfax'ın bildirdiğine göre, Levrentiev herhangi bir şekilde harekata dair bir planlamanın olmadığını kaydederken, "Dikkatimizi verdiğimiz en önemli mesele… (İdlib'deki) teröristlerin faaliyetlerini durdurmamız gerektiğidir" ifadesini kullandı.

Levrentiev ek olarak, "Umuyoruz bölgenin istikrara kavuşması için sorumluluk alan ılımlı muhalifler ve Türk ortaklarımız başarıya ulaşacaklar" şeklinde konuştu ve ekledi: "Bu bölgeden gelen tehdit hâlâ çok ciddi."

Temsilci ayrıca Suriye ordusunun Rusya'nın desteği ile 19 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra vilayetlerinde başlattığı askeri harekatın, bölgenin kontrolünün tamamen sağlanması ile birlikte resmen sonlandığını açıkladı.

Aleksandr Levrentiev

Rusya temsilcisi Aleksandr Levrentiev

Tuma: TSK'nın İdlib'deki varlığı güvence sağlıyor

Soçi'deki görüşmelerde Suriyeli muhalifleri temsil eden heyetin lideri ve eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, İdlib vilayetindeki çatışmasızlık bölgelerinde görev yapan Türk gözlem misyonundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Tuma, "İdlib'de gerginliği azaltma kapsamında alınan tedbirler iyi gidiyor. Türk ortaklarımızın kontrol noktalarında varlığı ateşkes ihlallerine karşı garanti sağlıyor. Beklentimiz, İdlib çatışmasızlık bölgesinin kapsamlı ateşkes bölgesine dönüşmesi" şeklinde konuştu.

Soçi'de düzenlenen görüşmelerin sonunda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını vurgulamış ve komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı girişimlere karşı ortak duruş sergilediklerini açıklamıştı.

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Suriye hükümeti muhaliflerin silahlarını sergiledi

DW,AP,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Suriye hükümeti muhaliflerin silahlarını sergiledi  

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