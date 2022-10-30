Cadılar Bayramı izdihamında 151 kişi can verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dün Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamalarında 151 kişinin can verdiği trajedi üzerine ülkede ulusal yas ilan etti. "Olmaması gereken bir trajedi ve felaket, dün akşam Seul'ün kalbinde meydana geldi" diyen Yoon olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bir daha böyle bir felaketin meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınacağını söyledi. Yoon hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ve yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

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Başkent Seul'de dün gece yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı kutlamalar sırasında meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre can kaybının daha da artması bekleniyor.

Seul'ün Itaewon semtinde dar bir sokağa giren kitleden bir kısmının yaşanan izdihamda yere kapaklandığı, arkadan gelenlerin ise yere düşenleri ezdiği belirtiliyor. Kitlenin büyük çoğunluğunun 20'li ve daha küçük yaşlardaki gençlerden oluştuğu kaydediliyor.

Fotoğraf: Lee Jin-Man/AP/dpa/picture alliance

İtfaiye şefi Choi Sung-beom, 19'u ağır olmak üzere 82 yaralı olduğunu duyurdu. Choi hayatını kaybedenler arasında Çin, İran, Özbekistan ve Norveç gibi 19 yabancı ülke vatandaşının olduğu bilgisini de paylaştı. Açıklamaya göre ölenlerin çoğunluğunu 20'li yaşlardaki kadınlar oluşturuyor. Seul yetkilileri Pazar sabahı itibarı ile kendilerine 355 kayıp bildiriminde bulunulduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın da aralarında olduğu birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanı Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Reuters,AFP / EC,ET