Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş-Ulus'ta bulunan Liv Hospital hastanesine götürülen Arkın, burada yaşamını yitirdi. Ünlü aktörün vefatının ardından hastane tarafından yapılan açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye sevk edildiği, ancak tüm yeniden canlandırma çabalarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Arkın'ın vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda başsağlığı ve taziye dilekleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Arkın'ın canlandırdığı, Türk sinema tarihine geçen karakterleri sıralayarak başsağlığı diledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Filmlerin nesiller boyunca izlenmeye devam edecek" dedi.

Fahrettin Cüreklibatır ismiyle 1937 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen ve asıl mesleği doktorluk olan Arkın, oyunculuğa 1963'te başlamıştı. O zamandan bu yana sinema ve televizyonda pek çok yapımda yer alan Arkın, iki evliliğinden üç çocuk sahibi bir babaydı.

Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

DHA / BK,ET