BZ: Hepimizin artık kendine çekidüzen vermesi gerekiyor

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yurt dışından dönenlere uygulanan 44 bin koronavirüs testinin sonuçlarının açıklanmasında yaşanan gecikme skandala yol açtı. Testi pozitif çıkan yaklaşık 900 kişinin sonuçlardan haberdar edilmediği için serbestçe dolaşması, zaten tırmanışta olan vaka sayılarında yeni bir patlama yaşanması endişesi doğurdu. Eyalet Sağlık Bakanı, test sonuçlarındaki gecikmenin, başlangıçta test edilen kişilerle ilgili verilerin kağıt-kalemle kaydedilmesinden kaynaklandığını, bu nedenle işlenmesi gereken çok sayıda test dosyası biriktiğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede kamuoyunda en çok öne çıkan siyasilerden biri olan Eyalet Başbakanı Markus Söder'in durumu bugünkü Alman basınında geniş yankı buldu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yorumu şöyle:

"Bilgisayar yazılımının olmadığı ve kağıt-kalemle çalışılan bir ortamda test merkezlerini ne kadar hızlı açsanız da bir noktada tıkanır kalırsınız. Markus Söder bu nedenle nahoş bir duruma düştü. Şimdiye kadar hep diğerlerinden daha hızlı, daha iyi, daha zeki Başbakan olmak istedi. Bu hedef doğrultusunda bu sefer Bavyera'nın olanaklarını zorladı. Üstelik tatilden dönüşlerin virüsün yayılmasını hızlandıracağı ve bu nedenle test merkezlerinin çoktan hazırlanmış olması gerektiği suçlaması da Bavyera'nın üzerine yapışıp kaldı. Şimdi işi başını aşmış kurumlar, kızgın gönüllüler, ne yapacağını bilmeyen tatilciler ve artan enfeksiyon rakamlarıyla baş başa."

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi ise Bavyera Başbakanı Söder'in adının, bir daha Başbakanlığa aday olmayacağını açıklayan Angela Merkel'in olası halefleri arasında geçtiğine dikkat çekiyor:

"Söder'in ayağını, kendi hırsı ve 'en'lere olan merakı tökezletti. İlk, en büyük, en iyi, en hızlı, en yetkin… Hatalar yapılabilir ama düşülen mesafe o kadar büyük ki! Hele her fırsatta acemiler tiyatrosunda kendini tek profesyonel olarak lanse etmiş ve diğerlerinin organizasyon yeteneksizliğiyle dalganızı geçmişseniz. Başbakan adaylığı yarışı bu olayla daha bitmiş değil. Ama ağırlık noktalarının nasıl değişebileceği bir kez daha görülüyor."

Kassel kentinde yayımlanan Hessische Niedersächsische Allgemeine gazetesinin yorumundaysa şu satırları okuyoruz:

"Mevkidaşlarına krizin hiçbir yerde Bavyera'daki kadar iyi yönetilmediğini göstermeye bayılan Markus Söder bir hakla ilişkiler felaketi yaşıyor. Her şey şov ve imajdan ibaret değil. Yapılan işin de ikna edici olması gerekir. Diğer yandan Başbakan olsun, bakan ya da kurum yöneticisi olsun herkes hata yapabilir. Önemli olan insanın kendi hatalarıyla nasıl başa çıktığı."

Berliner Zeitung ise iç siyasi tartışmalar bir yana, Bavyera'daki olayın ülkedeki koronavirüsle genel mücadeleye zarar vereceği uyarısında bulunuyor:

"Söder'in düştüğü duruma bilinç altından sevinenleri anlamak mümkün olabilir. Ama Bavyera'da yaşanan aksaklık, tüm pandemi politikası için bir darbe. Pek çok vatandaş, disiplinli yaşamaya devam etme konusunda zaten güçlük çekiyor, disiplin giderek azalıyor. Siyasetin yaptığı her hata, vatandaşın da durumu çok da ciddiye almama konusunda eline argüman verecektir. Enfeksiyon sayıları zaten artıyor, ağır geçen vaka sayısı da. Hepimizin artık kendine çekidüzen vermesi gerekiyor.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe