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Fotoğraf: ESA/dpa/picture-alliance
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Buzulların erimesi pandemilere neden olabilir mi?

Clare Roth
3 saat önce

Bir bilimsel araştırma, Arktik bölgesinde buzulların erimesinden etkilenen göllerde virüslerin farklı canlılara bulaşabildiğini ortaya koydu. Buna rağmen, Arktik bölgesinde pandemi riski düşük.

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Son yirmi yılda yaşanan epidemilerin bir kısmı "viral yayılma", yani bir virüsün yeni bir taşıyıcıya sürdürülebilir biçimde bulaşması sonucu meydana geldi. Koronavirüs pandemisinin yanı sıra SARS, MERS ve H1N1 salgınları, virüsün hayvanlardan insanlara geçmesi sonucu doğan kamu sağlığı krizlerine birkaç örnek.

Küresel ısınmanın sürdüğü ortamda bilim insanları, iklim değişikliğinin yeni virüsler ve dolayısıyla gelecekte patlak vermesi olası pandemiler üzerinde nasıl bir rol oynadığını anlamaya çalışıyor.

Nature Communications adlı bir bilim dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırma, Arktik bölgesindeki en büyük göl olan Hazan Gölü yakınlarında, küresel ısınmanın buzulların kitlesel biçimde erimesine yol açtığını ortaya koymuş, bunun da "buzulların erimesi sonucu oluşan sular, çökelti, organik karbon ve atıklarda 10 kat artışa" yol açtığı belirlenmişti.

19 Ekim tarihinde yayımlanan başka bir bilimsel çalışmanın bulgularına göre ise bilim insanları, viral yayılma olaylarının Arktik bölgesinin yüksek kısımlarında halihazırda gerçekleşmeye başlamış olabileceğini gösterdi. Söz konusu bölge, dünya tarihinde buzulların en hızlı biçimde eridiği bölge olma özelliğini taşıyor.

İklim değişikliği, deniz seviyesinin artmasına, bu da kıyı bölgelerinde sel riskinin artmasına neden oluyor. Aynı Filipinler'de olduğu gibi
İklim değişikliği, deniz seviyesinin artmasına, bu da kıyı bölgelerinde sel riskinin artmasına neden oluyor. Aynı Filipinler'de olduğu gibiFotoğraf: Eloisa Lopez/REUTERS

Gölde kapsamlı araştırma

Araştırma kapsamında Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kuzey Kutup dairesinin kuzey kısmında bulunan gölde, boşta salınan çökelti örnekleri ve gölün tabanından toprak numunesi topladı. Söz konusu numunelerden DNA ve RNA çıkarsaması yapan araştırmacılar, gölde ne tür virüs ve virüs taşıyıcıların mevcut olduğu sorusuna yanıt aradı. Daha sonra bu virüsler ve taşıyıcılar için "hayat ağaçları" yaratan bilim insanları, bunların ne tür spesifik genetik özellikler taşıdıklarını belgeledi. 

Bu "hayat ağaçları" sayesinde gölün farklı kısımlarından topladıkları numuneler arasında genetik açıdan benzerlikler olup olmadığını belirleyen bilim insanları, bir yayılma olayının gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamaya çalıştı.

Buzul erimesinden etkilenen gölden topladıkları numuneler arasında büyük farklar olduğunu tespit eden araştırmacılar, bu çerçevede göldeki viral yayılma riskinin yüksek olduğu sonucuna vardı. Dolayısıyla araştırmanın bulguları, buzul erimesinin gerçekleştiği yerlerde viral yayılmanın, yani bir virüsün farklı organizmalara bulaşması olgusunun meydana gelmesi riskinin mevcut olduğunu ve hatta bunun halihazırda gerçekleşmeye başlamış olabileceğini ortaya koyuyor.

Pandemi riski düşük

Araştırmayı yürüten bilim insanları, viral yayılma riskinin doğrudan pandemi riskiyle aynı anlama gelmediğine dikkat çekti. Araştırmacılar, yüksek Arktik bölgesinde pandemi benzeri olguların meydana gelme riskinin, "virüsler ve 'köprü vektörleri' eş zamanlı olarak aynı yerde bulunmadığı için" düşük olduğuna vurgu yaptı. 'Köprü vektörleri', yeni virüslerin insanlara bulaşmasına neden olan organizmalara verilen ad.

Dünya çapında yeni pandemi ihtimalini araştıran bilim insanları, viral yayılma riskini tespit etmek için hayvanlara testler yapıyor
Dünya çapında yeni pandemi ihtimalini araştıran bilim insanları, viral yayılma riskini tespit etmek için hayvanlara testler yapıyorFotoğraf: Silvia Izquierdo/AP/picture alliance

Öte yandan araştırmacılar, iklim değişikliğinin türleri ve yaşam alanlarını etkilemeyi sürdüreceğini ve bunun sonucunda da viral yayılmaya vesile olabilecek yeni vektörlerin ortaya çıkabileceğine vurgu yaptı. Ancak bu tür bir olayın gerçekleşmekte olduğuna dair henüz bir ibare yok.

Northumbria Üniversitesi'nde çevre mikrobiyolojisi alanında çalışan David Pearce, viral yayılma olaylarının pandemilere yol açması riskinin "gözden kaybolan derecede düşük" olduğunu vurguladı. DW'ye yaptığı değerlendirmede Pearce, insanları etkileyebilecek bir virüs için ihtiyaç olan biyolojik koşulların Arktik bölgesinde mevcut olmadığını vurguladı. Kutup ekosistemi alanında çalışmalar yürüten Pearce, "Ben derin buzulaltı göllerinden gelen suyu hiç tedirgin olmadan içiyorum çünkü buradaki herhangi bir şeyin daha önce insan vücudu ile karşılaşmış olması veya bir insan vücudunda yaşama adapte olabilme ihtimali son derece düşük" diye konuştu.

"İklim değişikliği pandemi riskini artırıyor"

Sydney Üniversitesi'nde evrim biyolojisi ve viroloji alanında çalışan Edward Holmes, "İklim değişikliğinin pandemi riskini artırdığına yüzde yüz katılıyorum. Ancak bunun, eriyen buzulların pandemi riski doğurduğu anlamına geldiğini düşünmek saçmalık" değerlendirmesinde bulundu.

Holmes, "Araştırma kapsamında bulunan virüslerin hiçbiri, insanlara veya hatta memelilere bulaşabilecek türden değil. Bunların büyük çoğunluğu, bitki veya mantar virüsleri. Nitekim dünyanın her yerinde alacağınız her numune böyledir" diye konuştu.

Pearce, pandemilerin Arktik gibi bölgeler yerine nüfusun daha yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıkma riskinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti:

"Pandemiye yol açmaya yatkın virüsler, normalde yüksek biyoçeşitlilik ve insanlarla yakın etkileşim içerisindeki hayvan yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerden gelir. Yaşanan iklim değişikliğine rağmen, bunun Arktik'in yüksek kısımlarında gerçekleşme olasılığı çok düşük. Beni tropikal ve subtropikal bölgeler daha çok endişelendiriyor."

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