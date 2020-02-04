 Buttigieg Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışından çekildi | DÜNYA | DW | 02.03.2020

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DÜNYA

Buttigieg Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışından çekildi

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olmak için mücadele veren isimlerden Pete Buttigieg, yarıştan çekildiğini açıkladı. Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı.

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ABD'deki başkanlık yarışında belirleyici dönüm noktalarından biri olarak gösterilen "Süper Salı” öncesinde, Demokrat Parti’nin adayı olmak için mücadele veren isimler azalıyor. Indiana eyaletindeki South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg, başkan adaylığı yarışından çekildiğini açıkladı. South Bend kentinde destekçilerinin karşısına çıkan Buttigieg, çekilme kararını açıkladıktan sonra, "Ancak ocak ayında yeni, Demokrat bir başkanımızın olması için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu. 38 yaşındaki Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı.

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ABD’deki başkanlık seçiminde yarışacak Demokrat adayın belirlenmesi için Nevada eyaletinde ön seçimler yapıldı. Yarışı Vermont Senatörü Bernie Sanders açık ara kazandı. (23.02.2020)

Amerikan istihbaratın edindiği bilgilere göre Rusya, Bernie Sanders’ın Demokratların başkan adayı olması için ABD başkanlık seçimlerine müdahalede bulunuyor. (22.02.2020)

Altı aday adayı kaldı

Buttigieg'in çekilmesiyle birlikte Demokratlar arasındaki yarışta altı aday kaldı. Kendini sosyalist olarak tanımlayan ve şu ana kadar en fazla delegenin desteğini alan Bernie Sanders, South Carolina'da büyük farkla kazanan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, milyarder işadamı Michael Bloomberg, senatörler Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar ile Kongre üyesi Tulsi Gabbard, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için mücadele veren isimler.

Yaklaşık bir yıl öncesine kadar çok dar bir kesimin tanıdığı Buttigieg, 3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde önce Iowa eyaletinde, ardından da New Hampshire'da beklenmedik başarı göstermiş ancak daha sonraki seçimlerde ivme kaybetmişti.

Önde giden favoriler Bernie Sanders (sağda) ve Joe Biden

Önde giden favoriler Bernie Sanders (sağda) ve Joe Biden

"Süper Salı”da 1344 delege dağıtılacak

Buttigieg'in çekilme kararı, Demokrat Parti'nin Başkan Donald Trump'ın karşısına kimi çıkaracağı konusunda ciddi oranda belirleyici olacak "Süper Salı” öncesi geldi. İlk dört ön seçimde 149 delege belirlenirken, 14 eyalette ön seçimin yapılacağı "Süper Salı”da 1344 delege dağıtılacak. Temmuz ayında Demokrat Parti'nin başkan adayının belirleneceği parti kongresinde adaylık için 3979 delegeden 1991'inin desteği gerekiyor.

Buttigieg'in çekilmesi Biden'a yarayabilir

Favoriler arasında Bernie Sanders ve Joe Biden öne çıkıyor. Partinin ılımlı kanadından olan Buttigieg'in adaylık yarışından çekilme kararının ise, yine ılımlı kanattan Biden'ın işine yarayacağı tahmin ediliyor. Yarınki "Süper Salı”da eski New York Belediye Başkanı milyarder Bloomberg de ilk kez bir ön seçime katılacak. Bloomberg, daha önce oy pusulalarında yer almıyordu.

 

DW/AÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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