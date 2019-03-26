Buteflika'nın istifasını isteyen 1 milyon Cezayirli yürüdü

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasını talep eden toplu gösterilerin altıncı haftasında katılımcıların sayısı bir milyonu geçti.

Güvenlik güçlerinin küçük bir gruba biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği eylemler büyük ölçüde barışçıl geçerken, ülkenin her kesiminden katılım olduğu gözlendi.

Protestoların başladığı 22 Şubat'tan bu yana Cezayir'in resmi televizyon kanallarının üçünün de ilk kez canlı olarak aktardığı bugünkü gösteriler aynı zamanda yayınlara yasak getirilmemesi bakımından 82 yaşındaki Buteflika'nın etkisinin giderek azaldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Geniş katılımlı sokak gösterilerinin başladığı ilk günlerde eylemlerle ilgili yayın yasağı getirilmişti. Ancak Buteflika'nın kademeli olarak geri adım atması ile birlikte bu yasaklar azaltılmıştı.

Altı haftadır devam eden gösterilerinde şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Genelkurmay Başkanı'nın çağrısı

Cuma günkü protesto gösterileri Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salih'in 82 yaşındaki Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın sağlık durumunun ülkeyi yönetmek için elverişli olmadığını ilan edecek anayasal sürecin başlatılması çağrısında bulunması sonrası yaşandı.

Salı günü konuşan Genelkurmay Başkanı, ülkedeki ilgili anayasa maddesine işaret ederek Cezayir halkının meşru taleplerine yanıt verecek ve ülkeyi krizden çıkaracak bir çözümün bulunmasının gerekli olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu madde uyarınca Anayasa Konseyi, Devlet Başkanı'nın görevi sürdürmek için sağlık durumunun elverişli olup olmadığına karar verebilir ve parlamentoya çağrıda bulunarak Devlet Başkanı'nın ülkeyi yönetmek için yetersiz olduğunu ilan etmesini talep edebilir.

Buteflika aday olmayacak

2013 yılında geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanan ve o tarihten bu yana nadiren halk karşısına çıkan Buteflika, ülkede 18 Nisan'da düzenlenmesi planlanan seçimlerde aday olacağını açıklamış, ancak yaşanan geniş çaplı protesto gösterileri sonrası adaylığını geri çekmişti.

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika

Buteflika adaylıktan çekilirken seçimlerin de erteleneceği açıklanmış ve Devlet Başkanı'nın 2019 yılı sonuna kadar ülkenin yeni anayasasını hazırlayacak bağımsız bir komite oluşturacağı ve anayasa taslağının referanduma sunulacağı belirtilmişti.

Her ne kadar Buteflika'nın beşinci kez Devlet Başkanı olmak için yarışmayacağı memnuniyetle karşılansa da, seçimlerin ertelenmesi eleştirilerin devam etmesine neden olmuştu.

Kabine değişti

Buteflika'nın tekrar aday olmayacağını açıklamasından sonra ayrıca ülkede kabine değişikliği olmuştu. Başbakan 11 Mart'ta Ahmed Uyahya istifa etmiş, yerine o güne kadar İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Nureddin Bedevi getirilmişti.

Bedevi yeni hükümeti kurmakla görevlendirilirken, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevine ise Ramtane Lamamra getirilmişti.

DW,AP,rtr/ÇÖ,GA

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