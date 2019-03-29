Buteflika'dan istifa kararı

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın ofisinden ülkenin resmi haber ajansı APS’ye yapılan açıklamaya göre Buteflika, 28 Nisan’da görevinden ayrılıyor.

Uzun süredir Cezayir halkının kitlesel eylemlerle istifasını talep ettiği 82 yaşındaki politikacı, geçiş döneminde devlet kurumlarındaki işleyişin devamını sağladıktan sonra 28 Nisan’da cumhurbaşkanlığı görevini bırakacağını bildirdi. 2013 yılında yaşadığı rahatsızlığın ardından hayatını tekerlekli sandalyede ve kamuoyundan uzak geçiren Buteflika, halkın bir kesimi tarafından ekonomi ve siyaset dünyası ile ordunun önde gelen isimlerinden oluşan elitlerin kuklası olmakla suçlanıyordu.

Buteflika karşıtı protestolar

Ülke tarihinin en büyük gösteri dalgası

1999 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürüten Buteflika, daha önce 18 Nisan'da düzenlenmesi planlanan seçimlerde beşinci kez bu göreve aday olacağını açıklamış, ancak yaşanan geniş çaplı protesto gösterileri sonrası adaylığını geri çekmişti. Butefllika bununla birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerini de belirsiz bir tarihe ertelemişti.

İstifa kararından bir gün önce 27 bakandan oluşan yeni kabineyi açıklayan Buteflika, başbakan olarak da İçişleri eski bakanı Nureddin Bedevi’yi atamıştı. Haftalardan bu yana ülkede Buteflika’ya karşı düzenlenen eylemler, Cezayir’in Fransa’dan bağımsızlığını kazandığı 1962 yılından bu yana ülkedeki en kapsamlı gösterilere dönüşmüştü.

AFP,dpa/ET,DÇÜ

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