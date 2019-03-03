Buteflika adaylığını geri çekti, seçimler ertelendi

Cezayir Devlet Başkanlığı görevini 20 yıldır yürüten Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Devlet Başkanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada ayrıca, seçimlerin erteleneceği belirtildi. Açıklamada, Buteflika'nın 2019 yılı sonuna kadar ülkenin yeni anayasasını hazırlayacak bağımsız bir komite oluşturacağı ve anayasa taslağının referanduma sunulacağı belirtildi.

Cezayir haber ajansı (APS), Buteflika’nın konuya ilişkin mesajını yayınladı. Buteflika, mesajında, "devlet başkanının görev ve yetkilerini Cezayir halkı tarafından özgür bir biçimde seçilecek halefine devredeceği" sözü verdi.

Mesajında 28 Nisan’da dolacak görev süresi boyunca görevde kalacağını ima eden 82 yaşındaki Buteflika, "Beşinci bir dönem olmayacak" dedi. Seçimlerin planlandığı üzere 18 Nisan’da yapılmayacağını ifade eden Buteflika, kararın Cezayirlilerden kendisine gelen "sayısız baskı dolu talep" nedeniyle alındığını söyledi.

Kabine değişiyor

Ennahar televizyonu Başbakan Ahmed Uyahya'nın da istifa ettiğini duyurdu. Cezayir haber ajansı, Uyahya’nın yerine, bugüne kadar İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Nureddin Bedevi’nin getirildiğini duyurdu. Bedevi’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevineyse Ramtane Lamamra getirildi. Lamamra, 2013-2017 yılları arasında ülkenin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.1999 yılında devlet başkanı seçilen Buteflika, bu görevi dört dönemdir sürdürmekteydi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

Fransa kararı memnuniyetle karşıladı

Cezayir'de alınan bu karara ilk tepki Fransa'dan geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Buteflika'nın adaylığını geri çekme ve siyasi sistemi yenilemek için adımlar atma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Le Drian "Fransa, Cezayir genelinde soğukkanlılık ve haysiyetle düzenlenen büyük gösterilerin ardından, Cezayir halkının derin özlemlerine yanıt verecek yeni bir dinamiğin hızla hayata geçeceğine dair ümitli olduğunu ifade etmektedir" dedi.

Devlet Başkanı Buteflika'nın 10 Şubat'ta, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklaması büyük tepki çekmişti. Ülkede yaklaşık üç haftadır Buteflika karşıtı protesto gösterileri düzenleniyordu. Cezayir devlet televizyonunun verilerine göre, gösteriler kapsamında 195 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen hafta yaklaşık bin avukat, Buteflika'nın, sağlık durumu nedeniyle seçimlerden diskalifiye edilmesi gerektiğini savunarak eylem düzenlemişti. Bugün de bini aşkın Cezayirli hâkim, 82 yaşındaki Buteflika'nın adaylıktan çekilmemesi hâlinde seçimlerde gözlem görevini yerine getirmeyeceklerini açıklamıştı.

DW,rtr,AFP/BÜ,EC

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