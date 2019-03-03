Buteflika adaylığını geri çekti, seçimler ertelendi

Cezayir Devlet Başkanlığı görevini 20 yıldır yürüten Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Devlet Başkanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada ayrıca, seçimlerin erteleneceği belirtildi. Ennahar televizyonu Başbakan Ahmed Uyahya'nın da istifa ettiğini duyurdu.

1999 yılında devlet başkanı seçilen Buteflika, bu görevi dört dönemdir sürdürmekteydi.

Devlet Başkanı Buteflika'nın 10 Şubat'ta, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıklaması büyük tepki çekmişti. Ülkede yaklaşık üç haftadır Buteflika karşıtı protesto gösterileri düzenleniyordu. Cezayir devlet televizyonunun verilerine göre, gösteriler kapsamında 195 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçen hafta yaklaşık bin avukat, Buteflika'nın, sağlık durumu nedeniyle seçimlerden diskalifiye edilmesi gerektiğini savunarak eylem düzenlemişti. Bugün de bini aşkın Cezayirli hâkim, 82 yaşındaki Buteflika'nın adaylıktan çekilmemesi hâlinde seçimlerde gözlem görevini yerine getirmeyeceklerini açıklamıştı.

DW, rtr/BÜ,EC

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