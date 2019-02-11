Bursa'daki IŞİD operasyonunda 52 Suriyeli gözaltına alındı

Bursa'da IŞİD örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye vatandaşı 52 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Perşembe sabahı harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD üyesi olabileceği düşünülen kişilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Osmangazi ilçesinde bulunan Kuruçeşme ve Altıparmak mahallelerindeki beş farklı adrese düzenlen operasyonda zırhlı araçlarla özel harekat polisleri yer aldı. Yapılan aramalarda bazı belgelere ve dijital malzemelere el konuldu. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2014 yılı itibariyle bölgedeki etki alanını genişleten IŞİD örgütü Türkiye'deki ilk büyük saldırısını Temmuz 2015'te Suruç'ta düzenlemiş 34 kişi hayatını kaybetmişti. Örgütün 10 Ekim 2015'te Ankara'daki canlı bomba saldırısında ise en az 102 kişi ölmüştü. 12 Ocak 2016'da İstanbul Sultanahmet'teki saldırı, 28 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlen saldırı, 20 Ağustos 2016'da Gaziantep'te bir düğünde patlatılan bomba ve 1 Ocak 2017'de İstanbul'daki Reina gece kulübüne yapılan silahlı baskın IŞİD'in bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği diğer büyük eylemlerdi.

DW/GY,EC

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