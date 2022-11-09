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Bursa'da yangının çıktığı evFotoğraf: DHA
FelaketTürkiye

Suriyeli ailenin evindeki yangında 9 kişi hayatını kaybetti

3 saat önce

Bursa‘da dün gece Suriyeli bir ailenin evinde çıkan yangında dokuz kişi hayatını kaybetti. Yangının soba kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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Bursa‘da dün gece Suriyeli bir ailenin evinde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti.

Yangın, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Bursa’da ikameti olan ailenin, geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi.

"Sobadan kaynaklı olma ihtimali yüksek"

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada yangının çıkış nedenine ilişkin, "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" dedi. Canbolat, "Saat 23:52 gibi itfaiyeye gelen ihbar sonucu yangın olduğu anlaşılıyor. İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor. Ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo çok üzücü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, 1'i anne. 8 çocuk da burada, içerideki aileye ait çocuklar. 2 tanesinin de yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. O da gelip yangına dışarıdan müdahale ederken dumandan etkileniyor" ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

"Aile geçimini kağıt toplayarak kazanıyordu"

Yangın çıkan evin karşısındaki iş yerinde çalışan Mehmet Kerem olayla ilgili, "Rahmetli olan ailenin komşusu oluyoruz. Buraya geldiğimde itfaiye gelmişti. Herkes toplanmıştı. İş işten geçmişti. Yangın söndürülmüş, içerdekiler rahmetli olmuştu. Suriyeli aile, Türkiye'ye bize misafir olarak gelen insanlar. Böyle bir acıyla karşılaştık. Aile geçimini kağıt toplayarak sağlıyordu. Ne yaktıklarını tam olarak bilemiyoruz. Her gün çocuklarla beraberdik. Her gün gördüğüm çocuklardı. Babaları ekmek parasını karton toplayarak kazanıyordu" ifadelerini kullandı.

DW / AI, EC

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