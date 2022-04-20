Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklmada "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Bursa Valisi Canbolat: Otobüste 30'a yakın kişi vardı

Bursa Valisi Yakup Canbolat da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 07.40 gibi cezaevi infaz aracımızın, malum bu güzergahta hareket ederken ileride sizlerin de gördüğü ağacın dibine bırakılan el yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef ki bir cezaevi infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var. Onun dışında da üç hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik" dedi.

Vali Canbolat Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyu yakından takip ettiğini ve Bursa'ya gelmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Canbolat otobüste 30'a yakın kişi olduğunu söyledi.

DW / EC,ET