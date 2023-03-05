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Bursaspor tribünlerinde faili meçhul cinayetlere atıfta bulunulan afişler - (05.03.2023)
Fotoğraf: ANKA
SporTürkiye

Bursa tribünlerinde faili meçhulleri temsil eden pankartlar

43 dakika önce

Amedspor'u ağırlayan Bursaspor'un tribünlerinde açılan JİTEM'i ve Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetleri temsil eden pankartlar tepki yarattı. İçişleri Bakanı Soylu, sorumluların açığa alındığını duyurdu.

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Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan TFF 2. Lig maçına tribünlerde açılan ırkçkı pankartlar damga vurdu. Karşılaşma öncesi iki  takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, ev sahibi Bursaspor tribünlerinden sahaya kuru sıkı tabanca mermisi, bıçak, maytap gibi yabancı cisimler atıldı. Bursaspor taraftarları tribünlerde 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'da JİTEM ve faili meçhullerle özdeşleşen "Beyaz Toros" parkartı ile adı pek çok faili meçhul cinayetle anılan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve bir televizyon dizisinde, JİTEM'in kilit ismi Cem Ersever'i canlandırdığı öne sürülen "Pala" karakterinin resminin olduğu afişleri açtı. 

Amedspor maçında, Bursapor tribünlerinden sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı - (05.03.2023)
Bursapor tribünlerinden sahaya çok sayıda yabancı madde atıldıFotoğraf: ANKA

Bursaspor'un  2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın başlama vuruşu öncesi hem sahada hem de tribünlerde gerginliğin büyümesi üzerine konuk Amedsporlu oyuncular bir süre sahadan çıkarıldı. Saha içindeki güvenliğin sağlanmasının ardından konuk oyuncular müsabakanın başlaması için geri çağrıldı.

Karşılaşma devam ettiği sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tribünlerde açılan pankartlarla ilgili emniyet görevlilerine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

Diyarbakır Barosu'ndan suç duyurusu

Bir gün önce Amedsporlu futbolcuların kaldığı otelin önünde atılan ırkçı sloganlarla ilgili suç duyurusunda bulunan Diyarbakır Barosu, stadyumda açılan pankartla ilgili de yargıyı göreve davet etti.

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HDP'den tepki

Yaşanan olaylara HDP'den de tepki geldi. Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bursa'da Amedspor'a yapılan ırkçı saldırıları kınıyoruz. 90'ların katilleri, JİTEM artıklarının ruhunun gezdiği atmosfer ne Amedspor'u engelleyebilecek ne de barış umudunu bitirebilecek. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Biz faşizme karşı diz çökmeyecek milyonlarız" denildi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, "Şiddet ve şiddeti öven mesajlar, şu anda ülkemizin ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhuna zarar vermektedir. Yaşananların tekrar etmemesi için herkesi sağduyuya, yetkilileri ise göreve davet ediyoruz" dedi.

 

DW,ANKA / GY,ET

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