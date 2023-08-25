Burkina Faso ve Mali'den Nijer'e destek

Afrika ülkelerinden Nijer'de darbe ile iktidarı ele geçiren askeri cunta, topraklarına Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılacak olası bir askeri müdahalede, komşu ülkeler Burkina Faso ve Mali ordularının destek amacıyla Nijer'e girmesine yetki verdi. Nijer Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili anlaşmanın, başkent Niamey'de görüşülen Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba ve Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile birlikte imzalandığı bildirildi.

Nijer'de olduğu gibi Burkina Faso ve Mali'de de, iktidarı 2020-2022 yılları arasında şiddet kullanarak darbe yoluyla askerler ele geçirmiş durumda. Her iki ülkenin yöneticileri Nijer'de gerçekleşen darbenin ardından, özellikle ECOWAS'ın, Nijer'de anayasal düzeni yeniden tesis etmek için askeri müdahalede bulunma tehdidine karşı bu ülke ile dayanışma içinde olduklarını duyurmuş ve böylesi bir adımın kendilerine yönelik bir "savaş ilanı" olarak görüleceğini bildirmişlerdi.

Cezayir'den uyarı

ECOWAS'ın olası bir askeri müdahalesine bölge ülkelerinden Cezayir de karşı çıkıyor. Perşembe günü olası bir arabuluculuk misyonu için başkent Niamey'e resmi ziyarette bulunan Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane'nin, "Nijer'e yönelik bir askeri müdahalenin sadece bu ülke için değil, bölgedeki tüm devletler açısından korkunç sonuçları olacağını" ifade ettiği aktarılıyor.

Nijer'de bir grup asker, 26 Temmuz'da darbe ile ülkenin demokratik yollarla seçilen cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u görevden almış ve iktidara el koymuştu. ECOWAS ülkeleri de, Nijer'de demokrasinin yeniden tesis edilmesi için, bu ülkeye gönderilmek üzere bir müdahale gücü oluşturma kararı almıştı. Örgüt, geçen hafta sonunda bir kez daha askeri müdahalede bulunmaya hazır olduğunu ancak önceliğinin hala diplomatik bir çözüme verileceğini duyurdu.

AFP / ET,TY

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