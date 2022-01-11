Bulgaristan'da hükümet karantinada

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Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların tamamı korona enfeksiyonu nedeniyle karantinaya girdi. Söz konusu politikacıların enfekte olduğu ortaya çıkan Parlamento Başkanıyla toplantıya katıldığı belirtildi.
Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Kiril Petkov ile bakanlar korona enfeksiyonuna karşı tedbiren karantinaya alındı.
Politikacıların enfekte olup olmadıkları hakkında bilgi verilmezken karantina uygulamasına da tedbiren başvurulduğu belirtildi.
Salı günü Bulgaristan hükümetinin baş sağlık müfettişi, koronavirüs enfeksiyonu kaptığı belirlenen Parlamento Başkanı Nikola Minçev'in Pazartesi günü söz konusu politikacılarla Kuzey Makedonya konusunda düzenlenen ve yaklaşık altı saat süren bir toplantıya katıldıklarını açıkladı. Politikacıların ne kadar süre izolasyonda kalacaklarına ise Sağlık Bakanlığı, ilgili kişilerin aşı durumlarına bakarak karar verecek.
Bulgaristan, yılın başından bu yana Omicron varyantının tetiklediği beşinci dalganın etkisinde bulunuyor.
Ülkede vaka sayıları hızla artıyor. Yaklaşık 6,5 milyonluk ülkede Pazartesi günü 6 bin 761 yeni enfeksiyon kaydedildi.
Bulgaristan, aşılama oranında AB'de en düşük sırada yer alıyor. Nüfusun yüzde 28,1'i ikinci doz, yüzde 5,5'i ise güçlendirici (üçüncü doz) aşı yaptırdı.
dpa/TY,BK
© Deutsche Welle Türkçe
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