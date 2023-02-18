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Bulgar polisi, içinde 18 sığınmacının ölü bulunduğu tırın çevresinde incelemeler yapıyor - (17.02.2023)
Bulgar polisi tırın bulunduğu yerde incelemeler yapıyorFotoğraf: Georgi Paleykov/NurPhoto/IMAGO
GöçBulgaristan

Bulgaristan'da bir tırın içinde 18 sığınmacı ölü bulundu

45 dakika önce

Bulgaristan'da bir tırın içinde 18 sığınmacı ölü bulundu. Toplamda 52 kişiyi taşıyan tırın Türkiye'den geldiği öğrenildi.

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Türkiye'den Bulgaristan'a gelen bir tırın içinde 18 sığınmacı ölü olarak bulundu. Olay üzerine Bulgar polisi, insan kaçakçılığı şebekesinin lideri olduğu tahmin edilen kişi de dahil olmak üzere yedi kişiyi gözaltına aldı.

Göçmen taşıyan tır, cuma günü Başkent Sofya'ya 20 kilometre mesafedeki bir köyde bölge sakinleri tarafından fark edilmişti. Tırdan çıkartılan 52 düzensiz göçmenden 34'ü hastanede tedavi altına alındı. Ölenlerin hepsinin Afganistan vatandaşı olduğu öğrenildi.

İlk bulgular ölenlerin kötü izole edilmiş egzoz gazını soldukları için, korbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiğine işaret ediyor. Bulgar televizyonu Nova'ya açıklama yapan acil tıp uzmanı Spas Spaskov, tırdakilerin çok az oksijen alabildiklerini ve sıvı kaybı (dehidrasyon) yaşadıklarını söyledi.

İçinde 18 sığınmacının ölü bulunduğu tırın farkedildiği yerde incelemelerde bulunan Bulgar polisi - (17.02.2023)
Bulgar olay yeri inceleme ekipleriFotoğraf: Georgi Paleykov/NurPhoto/IMAGO

Türkiye üzerinden Bulgaristan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısı son günlerde artıyor. Bulgaristan 234 kilometrelik dikenli telin bulunduğu sınır hattında kontrolleri son günlerde artırdı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı verilerine göre sınır polisi geçen yıl 164 bin kişinin "düzensiz sınır geçişine" engel oldu. 2021 yılında kayıtlara geçen sayının 55 bin olduğu açıklanmıştı. Bulgaristan hükümeti insan kaçakçılığı suçlarını cezalandırmada da daha sert cezalar hayata geçirmeyi planlıyor. Ülkede insan kaçakçıları genellikle ya para cezası alıyor ya da verilen hapis cezaları tecil ediliyor.

 

AFP / EC,ET

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