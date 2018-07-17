 Bulgaristan′da bir Alman Türkiye′nin isteği üzerine gözaltına alındı | AVRUPA | DW | 04.09.2018

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AVRUPA

Bulgaristan'da bir Alman Türkiye'nin isteği üzerine gözaltına alındı

Türkiye'de gıyabında yargılanıp hüküm giydiği belirtilen Alman ve Türk vatandaşı Mehmet Y.'nin Türkiye'nin isteği üzerine Bulgaristan'da gözaltına alındığı bildirildi.

Symbolbild Verhaftung (picture-alliance/dpa)

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Bu yılın ilk 7 ayında 54 Alman vatandaşının Türkiye sınırından geri çevrildiği açıklandı. Alman Dışişleri Bakanlığı 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'de tutuklanan Almanlardan üçünün tutukluluk halinin sürdüğünü bildirdi. (06.08.2018)

Türkiye'de, sosyal medya üzerinden "terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla bir Alman vatandaşı daha tutuklandı. (26.07.2018)

Bulgaristan'da bir Alman vatandaşının Pazar günü Türkiye'nin isteği üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Alman yayın kuruluşları WDR ve NDRtarafından yayınlanan haberde, gözaltına alınan kişinin adının Mehmet Y. olduğu belirtildi. Almanya'nın Bonn kentinde yaşayan Mehmet Y.'nin Varna'da gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Haberde, Adana'daki bir mahkemenin 44 yaşındaki Y.'yi PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle gıyabında suçlu bulduğu, birkaç yıl hapis cezasına çarptırdığı ve Interpol nezdinde kendisi hakkında "kırmızı bülten" çıkarıldığı ifade edildi. Cezası belli olmadan önce Almanya'ya kaçtığı ve 2001 yılında iltica hakkı kazandığı belirtilen Y.'nin 2009 yılında Alman vatandaşlığına geçtiği kaydedildi. Türkiye'ninse Y.'yi daha sonradan vatandaşlıktan çıkarmadığı ve bu yüzden kendisinin çifte vatandaş olduğu ifade edildi.

Y.'nin avukatı, müvekkilinin Çarşamba günü Bulgaristan'da hakim karşısına çıkacağını söyledi. Avukat, müvekkilinin "en kötü ihtimalle" Türkiye'ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bakanlık haberdar

Almanya Dışişleri Bakanlığı, olaydan haberdar olduklarını Salı akşamı Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklama ile teyit etti. Bakanlık, Sofya'daki Almanya Başkonsolosluğunun kendisiyle iletişim halinde olduğunu söyledi.

İlgili haberde, gözaltına alınan kişinin, Bonn merkezli bir kiliseye bağlı bir kurumda mültecilerle çalıştığı kaydedildi. Ailesi, Y.'nin son yıllarda birden fazla kez Avrupa içerisinde seyahat ettiğini ancak Bulgaristan'a ilk kez gittiğini belirtti. Y.'nin ailesi aynı zamanda kendisinin Türkiye'nin Interpol'e olan talebinden de haberdar olmadığını söyledi. Haberde Interpol, Almanya Adalet Bakanlığı ve Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) ise konu hakkında yorumda bulunmaktan kaçındıkları belirtildi.

DW,dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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