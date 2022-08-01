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Bulgaristan'da oy kullanan seçmenler
Bulgaristan'da oy kullanan seçmenlerFotoğraf: BGNES
PolitikaBulgaristan

Bulgaristan yine sandık başına gidiyor

46 dakika önce

Bulgaristan'da bir buçuk yıl içinde dördüncü kez parlamento seçimleri yapılacak. Güven oyu alamadığı için Haziran'da devrilen Petkov hükümetinden sonra yeni bir koalisyon kurulamadı.

https://www.dw.com/tr/bulgaristan-yine-sand%C4%B1k-ba%C5%9F%C4%B1na-gidiyor/a-62675746

Bulgaristan'da seçmenler bir buçuk yıl içinde dördüncü kez sandığa gidiyor. Pazartesi günü parlamentoyu fesheden Cumhurbaşkanı Rumen Radev 2 Ekim'de parlamento seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

Yeni yasama döneminde Rus yanlısı partilerin etkilerini daha da artıracaklarını varsayan siyasi gözlemciler ise, bu durumun siyasi partiler arasındaki bölünmüşlüğü daha da körükleyeceği görüşünde. Uzmanlara göre böylesi bir ortamda hükümetin kurulması daha da zor olabilir.

Kiril Petkov başkanlığındaki koalisyon Haziran ayında yapılan güven oylaması sonucunda dağıldı
Kiril Petkov başkanlığındaki koalisyon Haziran ayında yapılan güven oylaması sonucunda dağıldıFotoğraf: BGNES

Yeni koalisyon kurulamadı

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov başkanlığındaki Avrupa yanlısı koalisyon Haziran ayında yapılan güven oylaması sonucunda dağılmıştı. Yaklaşık altı ay süren Petkov hükümetinin sona ermesinden sonra parlamentoda temsil edilen partiler yeni bir koalisyon üzerinde anlaşma sağlayamadı.

Görevden alınmasının sorumluları olarak tanınmış bir oligark olan Boyko Borisov ile Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni gösteren Petkov, seçilmeden önce muhafazakar selefi Borisov döneminde yaygın olan yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.

Cumhurbaşkanı Radev, Demografi ve Sosyal Politika Danışmanı Galab Donev başkanlığında seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet görevlendirdi.

AFP/TY,BK

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