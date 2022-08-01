Bulgaristan yine sandık başına gidiyor

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov başkanlığındaki Avrupa yanlısı koalisyon Haziran ayında yapılan güven oylaması sonucunda dağılmıştı. Yaklaşık altı ay süren Petkov hükümetinin sona ermesinden sonra parlamentoda temsil edilen partiler yeni bir koalisyon üzerinde anlaşma sağlayamadı.
Görevden alınmasının sorumluları olarak tanınmış bir oligark olan Boyko Borisov ile Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni gösteren Petkov, seçilmeden önce muhafazakar selefi Borisov döneminde yaygın olan yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.
Cumhurbaşkanı Radev, Demografi ve Sosyal Politika Danışmanı Galab Donev başkanlığında seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet görevlendirdi.