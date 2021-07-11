 Bulgaristan yeniden sandık başında | Avrupa | DW | 11.07.2021

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Avrupa

Bulgaristan yeniden sandık başında

Türkiye’nin komşusu Bulgaristan’da son üç ay içinde ikinci kez seçimler yapılıyor. Gerb ve ITN partilerinin öne çıktığı seçimlerin ardından istikrarlı bir hükümet kurulabilme olasılığı ise yine düşük görünüyor.

Bulgarien Wahl Parlamentswahl 2021

Bulgaristan'da halk, son üç ay içinde ikinci kez sandığa gidiyor. Geçen nisan ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümet kurma çalışmalarında başarı sağlanamaması üzerine erken genel seçim kararı alınmıştı. Kamuoyu yoklamalarına göre, galibiyet yarışında uzun yıllar Bulgaristan’da başbakanlık görevini yürüten Boyko Borisov’un Gerb (Avrupalı Gelişimi için Yurttaşlar) partisi ile televizyoncu-şovmen Slavi Trifonov tarafından geçen yıl kurulan ve nisan ayındaki seçimlerde sürpriz bir şekilde en fazla oy alan ikinci parti olan ITN (Böyle Bir Halk Var) önde görünüyor.

Slavi Trifonov

Slavi Trifonov

Seçim öncesi yapılan anketlere göre, her iki parti yüzde 20-21 bandında bir oy potansiyeline sahip. Bunun yanı sıra, ülkede geçen yıl yapılan hükümet karşıtı protesto gösterilerinin ardından oluşan ittifakların da parlamentoya girme şansı yüksek görülüyor.

Bu kez hükümet kurulabilecek mi?

Geçen yıl kurduğu ve genel başkanlık görevini üstlendiği populist ITN partisi ile seçimden galip çıkması mümkün görünen Trifonov, daha önce yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevi kendine verilirse, Bulgaristan'ın köklü partilerinden hiçbiri ile koalisyon görüşmelerinde bulunmayacağını ifade etmişti. Ancak bu durumda, ITN’nin koalisyon kurmayı düşünebileceği partilerle birlikte, 240 sandalyeli parlamentoda ancak 100-110 sandalyeye sahip olması bekleniyor. ITN'nin tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişememesi durumunda kısa zaman içinde Bulgaristan’da yeniden seçime gidilmesinin olası olduğu yorumları yapılıyor.

Boyko Borisov

Boyko Borisov

Bulgaristan’da 2009 yılından bu yana neredeyse aralıksız bir biçimde başbakanlık görevinde bulunan Borisov, nisan ayındaki seçimlerde partisinin sandıktan birinci çıkmasına rağmen, bir önceki seçimlere göre yaşanan oy kaybı nedeniyle bu görevinden istifa etmişti. Borisov hükümetine karşı özellikle geçen yıl yaz aylarında ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmiş ve eylemlerde hükümetin adının karıştığı yolsuzluk skandalları ile koronavirüs salgını ile ilgili kötü yönetime tepki gösterilmişti.

Nisan ayındaki seçimlerden sonra kurulan geçici hükümet de cuma günü düzenlenen bir seçim etkinliğinde Boyko Borisov’u, "terör ve baskı" uygulamakla suçladı.

AFP / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Bulgarien Wahl Parlamentswahl 2021

Bulgaristan yeniden sandık başında

Türkiye’nin komşusu Bulgaristan’da son üç ay içinde ikinci kez seçimler yapılıyor. Gerb ve ITN partilerinin öne çıktığı seçimlerin ardından istikrarlı bir hükümet kurulabilme olasılığı ise yine düşük görünüyor.  

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