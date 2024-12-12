Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu

Daha önce hava ve deniz yolu ile Schengen bölgesine dahil edilen Bulgaristan ve Romanya yeni yılla birlikte Avrupa'daki kara sınırlarında da denetimleri kaldıracak.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içişleri bakanları, Bulgaristan ve Romanya kara sınırlarında kontrolleri 1 Ocak'tan itibaren kaldırmakta uzlaştı. Böylece her iki ülke Schengen bölgesinin tam üyeleri haline geliyor.

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın İçişleri Bakanı "Bu tarihi bir an" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı yazılı açıklamada, Romanya ve Bulgaristan'a yönelik sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla "seyahat, ticaret ve turizmin artacağını" kaydetti, Schengen bölgesinin güçlenmesinin "AB'nin birliğini ve gücünü pekiştireceğini" belirtti.

Hava ve deniz yolu ile Schengen bölgesine seyahat eden Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için vize kontrolleri bu yıl 31 Mart'ta kaldırılmıştı.

Schengen uygulaması 27 AB üyesinden 25'inin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den yaklaşık 450 milyon kişinin Avrupa içinde serbestçe seyahat etmesine olanak tanıyor.

Bulgaristan ve Romanya'nın kara sınır denetimlerinden muaf tutulmasına bu ülkelerden "çok fazla yasadışı geçiş" olduğu gerekçesiyle yıllardır Avusturya itiraz ediyordu. Sofya ve Bükreş yönetimleri aldıkları tedbirlerle Viyana'yı ikna etmeyi başardı.

dpa / MUK,TY

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