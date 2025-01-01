Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine dahil oldu

Bulgaristan ve Romanya'nın AB vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e tam katılımı yönünde 12 Aralık 2024'te alınan karar bugün itibarıyla uygulamaya geçti. Böylece Schengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.

Hava ve deniz yolu ile Schengen bölgesine seyahat eden Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için vize kontrolleri geçen yıl 31 Mart'ta kaldırılmıştı. Yeni yılla birlikte bu ülkelerden kara yoluyla da Avrupa'ya serbest seyahat mümkün olacak.

Schengen uygulaması, 27 AB üyesinden 25'inin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den yaklaşık 450 milyon kişinin Avrupa içinde serbestçe seyahat etmesine olanak tanıyor.

Bulgaristan ve Romanya'nın kara sınırlarından serbest girişlere, bu ülkelerden "çok fazla yasadışı geçiş" olduğu gerekçesiyle yıllardır Avusturya itiraz ediyordu. Sofya ve Bükreş yönetimleri aldıkları tedbirlerle Viyana'yı ikna etmeyi başardı.

dpa / TY,MUK

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