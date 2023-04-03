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Bulgaristan'ın eski başbakanı Boyko Borissov
Bulgaristan'ın eski başbakanı Boyko BorissovFotoğraf: Georgi Paleykov/NurPhoto/IMAGO
PolitikaBulgaristan

Bulgaristan'da eski Başbakan Borisov'un partisi önde

2 saat önce

Bulgaristan'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre eski Başbakan Borisov'un partisi önde bulunuyor.

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Bulgaristan'da son iki yıl içerisinde beşinci defa yapılan parlamento seçiminde oyların yüzde 96'sının sayılmasının ardından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi – Demokratik Güçler Birliği (SDS) koalisyonu yüzde 26,5 oyla ilk sırada yer aldı. Onları yüzde 24,9 oyla Değişime Devam (PP) - Demokratik Bulgaristan (DB) koalisyonu takip ediyor.

Mustafa Karadayı’nın liderliğini yaptığı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 12,96'sını alarak Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerden dördüncü en büyük parti olarak çıktı.

Ukrayna Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yeniden Doğuş Partisi (Vzrajdane) yüzde 14,4 oyla üçüncü sırada yer alırken, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise yüzde 9 oyla beşinci sırada yer alıyor. Ülkede yer alan yüzde dörtlük seçim barajını an itibarıyla altı siyasi parti geçmiş bulunuyor.

Bulgaristan'daki bu erken seçimlerle birlikte seçmenler son iki yılda beşinci kez sandığa gitmiş oldu. Bu seçimlerden de çoğunluğu alan açık bir kazanan çıkmadığı için, partilerin koalisyon için müzakerelere gitmek zorunda kalacağı öngörülüyor.

Seçim sonucunda istikrarlı bir hükümetin kurulmasının sağlanması, ülkede artan yolsuzluk ve enflasyon ile mücadele konusunda önem taşıyor.

dpa, rtr / AI, DÇÜ

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