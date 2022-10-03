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Bulgaristan'da erken genel seçimleri Boyko Borisov kazandı
Bulgaristan'da erken genel seçimleri Boyko Borisov kazandıFotoğraf: Visar Kryeziu/AP/picture alliance
PolitikaBulgaristan

Bulgaristan seçimleri sonrası koalisyon hesapları başladı

28 dakika önce

Bulgaristan'daki erken genel seçimlerde sandıktan eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu GERB birinci çıktı. Ancak bu seçimlerin de Bulgaristan'daki siyasi krizi sonlandırıp sonlandıramayacağı belirsiz.

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Bulgaristan'da 2 Ekim Pazar günü yapılan erken genel seçimleri, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi kazandı.

Sandıklardan çıkan oyların yüzde 99'unun sayıldığını belirten Merkez Seçim Komisyonu, merkez sağ parti GERB'in oyların yüzde 25,4'ünü aldığını açıkladı.

Haziran 2022'de çöken hükümetin lideri Kiril Petkov'un Değişime Devam (PP) partisi ise oyların yüzde 20,2'sini aldı.

Yedi parti parlamentoya girdi

Seçimlerin sonucuna göre GERB ve PP'nin yanı sıra beş parti daha yüzde 4 seçim barajını aşarak 240 sandalyeli parlamentoya girmeyi başardı.

Buna göre, üyelerinin çoğunluğu Bulgaristan'daki Türk azınlığın oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 13,7'sini alarak parlamentodaki üçüncü güç oldu.

Kiril Petrov'un partisi Değişime Devam ikinci siyasi güç oldu
Kiril Petrov'un partisi Değişime Devam ikinci siyasi güç olduFotoğraf: Visar Kryeziu/AP/picture alliance

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya kati bir şekilde karşı olan ve Rusya yanlısı olarak bilinen Kostadin Kostadinov liderliğindeki Yeniden Doğuş oyların yüzde 10,2'sini alarak sandıktan dördüncü olarak çıktı.

Yine Rusya yanlısı Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) ise oyların yüzde 9,3'ünü aldı.

Liberal çizgideki Demokratik Bulgaristan (DB) oyların yüzde 7,5'ini, milliyetçi Bulgar Yükselişi (BV) de oyların yüzde 4,6'sını alarak parlamentoya girdi.

Koalisyon olasılıkları

Erken genel seçimlerde sandıktan GERB'in birinci siyasi parti olarak çıkmasına rağmen, gözlemciler koalisyon müzakerelerinin zorlu geçebileceğini belirtiyor.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in parlamentodaki en güçlü parti olarak hükümeti kurma görevini GERB'in lideri Borisov'a vermesi bekleniyor. Ancak Borisov'un hükümeti kurabilmesi için koalisyon yapması gerekiyor.

Borisov'un sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "bütün partilerle" görüşmeye hazır oldukları mesajını verdi. GERB'in olası koalisyon ortakları arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi gösteriliyor. Rusya yanlısı partilerin de GERB ile koalisyonda yer alabileceği belirtiliyor.

Değişime Devam partisinin lideri eski Başbakan Petkov ise seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından GERB ile koalisyon kurmayacağını vurguladı. Petkov, Pazartesi sabahı BNT televizyonuna yaptığı açıklamada da, "değişimi sürdüreceklerini" belirterek, GERB'den gelmesi muhtemel bir daveti kabul etmeyeceklerini tekrarladı.

Petkov'un partisi Değişime Devam ile daha önce koalisyonda yer alan Bulgar Sosyalist Partisi ile Demokratik Bulgaristan'ın toplam oyları da parlamentoda çoğunluğu sağlamaya yetmiyor.

Son 18 ayda dört seçim

GERB lideri Borisov, Mayıs 2017 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında başbakanlık görevinde bulunmuştu. Yolsuzluk suçlamaları ile karşı karşıya kalan Borisov, ülkedeki protestoların sonucunda geçen yıl görevi bırakmak zorunda kalmıştı.

Bulgaristan'da reform yanlısı Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki liberal hükümetin Haziran 2022'de çökmesinin ardından erken seçim kararı alınmıştı.

Bulgaristan'da son 18 ay içinde dördüncü kez parlamento seçimi yapıldı. Ülkede Nisan 2021'de planlanan takvimde yapılan seçimlerin ardından iki kez erken seçim düzenlendi.

Avrupa Birliği'nin en fakir ülkesi olan Bulgaristan'da seçimlere ülkede siyasi aktörlerin de adının karıştığı yolsuzluk skandallarından çok bu sefer Ukrayna savaşı ve Rusya'dan ülkeye yapılan doğal gaz ikmali konusu damgasını vurdu. Moskova'ya yakın bağıyla dikkat çeken 6,5 milyon nüfuslu ülke Rusya'nın Ukayna'ya savaş açmasıyla ikiye bölündü. 

DW, Reuters, dpa, AFP/JD, ETO

 

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