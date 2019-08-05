 Bulgaristan sınırda hak ihlali iddialarını reddetti | AVRUPA | DW | 05.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Bulgaristan sınırda hak ihlali iddialarını reddetti

Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov, basında çıkan, ülkesinin sınır bölgelerinde sığınmacılara yönelik hak ihlalleri ve kötü muamelelerde bulunduğu iddialarını reddetti.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, ülkesinin sınır bölgelerinde sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu ve hukuki olmayan sınır dışı işlemleri uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Marinov Almanya'nın Münih kentine düzenlediği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada "Bulgaristan'ın insan haklarıyla ilgili tüm anlaşma ve sözleşmelere istisnasız şekilde uyduğunu kesinlikle söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Bulgaristan sınırında görev yapan güvenlik güçleri, yalnızca gerekli durumlarda fiziksel şiddet kullanmaktadır" diyen Marinov, bunun da sadece Bulgar güvenlik güçlerine şiddet uygulandığı durumlarla sınırlı olduğunu vurguladı. Marinov konuyla ilgili direktiflerin açık şekilde belirlenmiş olduğuna ve buna katı biçimde uyulduğuna dikkat çekti.

Bulgaristan, Yunanistan ve Macaristan ile ilgilili iddialar

Avrupa basınında yer alan haberlerde, Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex’in sınırlarda sığınmacılara karşı insan hakkı ihlallerinde bulunduğu ve ulusal güvenlik güçlerinin uyguladığı insan hakkı ihlalleri ile hukuki olmayan sınır dışı işlemlerine de göz yumduğu iddia edilmişti. Söz konusu ihlal suçlamalarında Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan sınır polisinin adı geçiyordu.

Söz konusu haberler Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin Report München (Münih raporu) adlı siyaset programı, İngiliz Guardian gazetesi ve araştırmacı gazetecilik platformu Correctiv’in ulaştığı Frontex’e ait kurum içi belgelere dayanıyor. Bu belgelerde, sığınmacılara yönelik kötü muamele, köpeklerle kovalama, coplama ve göz yaşartıcı spreyle saldırı gibi çeşitli hak ihlallerinin yer aldığı belirtiliyor.

dpa/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB kurumuna sınırlarda hak ihlali suçlaması

AB sınır koruma ajansı Frontex’in sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu, üye ülke polislerinin ihlallerine de göz yumduğu iddia edildi. Suçlananlar arasında Bulgar, Macar ve Yunan polisinin adı geçiyor. (05.08.2019)  

AB-Türkiye sınırına zeplinle gözetleme misyonu

Yunanistan ve AB’nin sınır koruma ajansı Frontex, Türkiye’den sığınmacı geçişinin önlenmesi için Ege’de zeplin ile gözetleme faaliyetlerine başlanacağını açıkladı. (29.07.2019)  

Frontex: AB sınırlarında göç durumu düzeliyor

Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, yıl başından beri AB’ye 30 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını söyledi. Leggeri, düzensiz göçmenlerin çoğunlukla Türkiye üzerinden Yunanistan’a giriş yaptığını belirtti. (10.06.2019)  

Benzer içerik

Bulgarien Grenze Türkei Frontex Beamte

AB kurumuna sınırlarda hak ihlali suçlaması 05.08.2019

AB sınır koruma ajansı Frontex’in sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu, üye ülke polislerinin ihlallerine de göz yumduğu iddia edildi. Suçlananlar arasında Bulgar, Macar ve Yunan polisinin adı geçiyor.

Türkei | Universitaet von Istanbul

Türkiye'de akademide 1071 gerilimi 30.07.2019

Üniversitelerde görevli 1071 akademisyen AYM‘nin barış akademisyenleri hakkındaki “hak ihlali” kararına karşı bildiri yayımladı. AYM’nin terörü meşrulaştırmakla suçlandığı bildiri, akademisyenleri karşı karşıya getirdi.

Syrer an der Grenze zur Türkei

Türkiye: Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil 31.07.2019

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayaz, kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ederek kayıt altına aldıklarını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov

Bulgaristan sınırda hak ihlali iddialarını reddetti

Bulgaristan İçişleri Bakanı Marinov, basında çıkan, ülkesinin sınır bölgelerinde sığınmacılara yönelik hak ihlalleri ve kötü muamelelerde bulunduğu iddialarını reddetti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  