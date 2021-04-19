 Bulgaristan-Rusya hattında gerilim tırmanıyor | AVRUPA | DW | 29.04.2021

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AVRUPA

Bulgaristan-Rusya hattında gerilim tırmanıyor

Mühimmat deposundaki patlamalar ve Bulgar vatandaşlarını zehirleme girişimlerinden Rus istihbaratını sorumlu tutan Bulgaristan, bir Rus diplomatını daha istenmeyen kişi ilan etti. Rusya karşılık verileceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda) ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda) ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

Sofya-Moskova hattında gerilim tırmanıyor. Bulgaristan, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edildiğini duyurdu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama ile duyurulan kararın, bugün bakanlığa istişareye çağrılan Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'ya iletildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva’nın, Rusya’ya yaptığı çağrıya da yer verildi.

Zaharieva, Bulgaristan’da 2011-2020 yılları arasında farklı mühimmat depolarında meydana gelen dört ayrı patlama ile Bulgar vatandaşlarını hedef alan zehirleme girişimlerinde Rus istihbaratının rol oynadığının belirlendiğine işaret ederek, bu olayların aydınlatılması, faillerin bulunması ve yargılanmaları için Rusya'dan "tam bir işbirliği” beklediklerine vurgu yaptı.

Zaharieva, Rus diplomatlardan statüleriyle ihtilaf içinde olacak eylemlerden kaçınmasını isterken, ülkesinin başka adımları atma hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı.

Moskova: Karşılık verilecek

İddiaları reddeden Rusya, suçlamaları “saçma” olarak nitelendiriyor. Bugün Rus Interfax haber ajansının bir Rus yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Moskova Bulgaristan'ın istenmeyen kişi ilanına, benzer bir hamleyle karşılık vermeye hazırlanıyor.

Bulgaristan Başsavcılığı dün, Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilecek mühimmatların bulunduğu depolarındaki  patlamalar ve Bulgar silah tüccarı Emiliyan Gebreve ile birlikte diğer iki kişiye yönelik zehirleme girişimlerinde, Rus askeri istihbaratının parmağı olduğunu belirlediklerini duyurmuştu. Açıklamada, 6 Rus vatandaşının bu olaylarla bağı olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

Sınır dışı edilen diplomat sayısı 9’a yükseldi

Geçmişte Sovyetler Birliği’nin en güçlü müttefiki olan Bulgaristan'ın bugün istenmeyen kişi ilan ettiği diplomat ile birlikte, 2019 yılının Ekim ayından bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 9’a yükseldi. Bulgaristan daha önce 8 diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı etmişti.

Geçen hafta Çekya, 2014 yılında meydana gelen bir patlamadan Rusya istihbaratını sorumlu tutmuş, bunun üzerine iki ülke, karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya'ya destek veren Slovakya, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi ülkeler de Rusya'ya tepki göstermiş, bu ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Moskova da benzer adımlarla karşılık vermişti.

Bulgar Başsavcılığı, Çekya ile Bulgaristan'daki patlamaların bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Bulgaristan Başsavcılık Sözcüsü Siyka Mileva, Çekya makamları ile “Rusya bağlantısı olup olmadığı” konusunda görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Reuters, AFP, dpa/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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