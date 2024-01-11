Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan Karadeniz mutabakatı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'un katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) İstanbul'da Kalender Orduevi'nde düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Güler, Türkiye olarak bölgesel güvenliğe ve Karadeniz'deki istikrara katkı sağlayacak mutabakatın imza törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguluyoruz"

"2022 yılı Şubat ayında Ukrayna’da başlayan savaş sonrası Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler bu savaştan farklı şekillerde etkilenmiştir" diyen Güler, "Risk ve tehditlerin arttığı, çatışmaların savaşa evrildiği hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde Türkiye olarak bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisi için çok yönlü gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Karadeniz'de ortaya çıkan kriz sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çatışmaların sonlandırılması, insani yardımların sağlanması, tahıl koridorunun oluşturulması ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yoğun diplomatik girişimlerde bulunduk. Türkiye olarak bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz’deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguladık, uyguluyoruz" diye konuştu.

"Savaşın başlaması ile birlikte Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan dolayı bir tehdit oluştu" diyen Güler, sözlerine "Bunun üstesinden gelebilmek için Bulgar ve Rumen müttefiklerimizle birlikte ortak gayretlerle bugüne kadar geldik. Nitekim, müttefiklerimiz Romanya ve Bulgaristan'a götürdüğümüz teklif sonrasında stratejik bir vizyon benimsedik. Bu çerçevede, Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulması hususunda mutabık kaldık" diye devam etti.

Görüşmeler Eylül ayında başladı

Teknik heyetler arasında görüşmelerin geçen Eylül ayında başladığını belirten Güler, "Heyetlerimiz, bu önemli inisiyatifin hayata geçirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştı ve kısa süre içerisinde büyük gelişmeler kaydetti. Mevcut yakın iş birliği ve koordinasyonumuzu geliştirerek Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı daha da etkin mücadele etmek maksadıyla üç ülke arasında protokol yapılmasına ortak karar verdik. Bugün bunun için karşınızdayız" dedi.

Mutabakata göre organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlarından oluşan bir komite bulunacak. Bu komite, görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda katılacak ülkelerin belirlenmesi ile kabul edilmesi konularında oy birliği ile karar alacak.

Bakan Güler inisiyatifin esasen üç kıyıdaş müttefik tarafından oluşturulacağını belirterek, "Devam eden savaşın sona ermesini müteakip az önce ifade ettiğim gibi şartlar oluştuğunda kıyıdaş ortak ülkelerin katılımı yine bu komitenin onayı ile mümkün olabilecektir. Diğer kıyıdaş olmayan müttefiklerimizin bu inisiyatife muhtemel katkı beklentilerini değerli bulmaktayız ancak bu inisiyatif sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacaktır; diğerlerinin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde şartlar oluştuğunda mümkün olacaktır" bilgisini verdi. Güler mutabakat ile ortaya konacak iş birliğinin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

ANKA / EC,ET

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