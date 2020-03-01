 Bulgaristan Başbakanı Borisov Ankara′yı ziyaret ediyor | AVRUPA | DW | 02.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Bulgaristan Başbakanı Borisov Ankara'yı ziyaret ediyor

Bulgaristan Başbakanı Borisov sınırdaki göçmenlerin durumunu görüşmek üzere Ankara’ya gidiyor. Borisov Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biraraya gelecek.

default

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette en önemli gündem maddesi  sınırdaki göçmenlerin durumu.

Bulgaristan hükümetinden Pazar günü yapılan açıklamada, iki liderin Ankara'da bir çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi. Borisov Türkiye'nin sınır kapılarından geçişleri engellemeyeceği açıklaması sonrasında Erdoğan'la görüşecek AB'den ilk siyasetçi olacak. 

Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Borisov'un Erdoğan'la Suriye'deki krizin sona erdirilmesi ve bölgedeki göç sorununu görüşeceği belirtildi. Bulgaristan Başbakanı bu görüşme öncesinde ziyaretiyle ilgili olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkei Flüchtlinge vor der Grenze zu Griechenland

Türkiye'nin sınır kapılarını sığınmacılara açma kararı sonrasında Bulgaristan gibi Yunanistan da olası bir göç akınından endişe ediyor. AB Konsey Başkanı Charles Michel, Salı günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini açıkladı. Michel yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın AB sınırlarını koruma çabalarını desteklediğini" ifade etti. 

Türkiye İdlib saldırısı sonrası Avrupa ile arasındaki sınır kapılarını sığınmacılara açma kararı almıştı. Türkiye, AB‘nin 2016 yılında imzalanan geri kabul anlaşmasına uymadığını savunuyor. Türkiye ile AB arasındaki anlaşma uyarınca, Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmişti.

AFP, rtr / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe  

Önerdiğimiz linkler

BM'den göçmen akınıyla ilgili çağrı

Türkiye-Yunanistan sınırına yönelik göçmen akını konusunda açıklamada bulunan BM, bölge ülkelerine "aşırı" güç kullanımından sakınma çağrısında bulundu. (01.03.2020)  

Türkiye'deki mülteciler sınır kapılarına yöneliyor

Türkiye’nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için "açık kapı politikası’" uygulayacağı haberini duyan göçmenlerin sınır kapılarında toplanmaya başladığı bildiriliyor. (28.02.2020)  

Türkiye: 76 bin sığınmacı ayrıldı

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara Edirne'deki sınır kapılarını açan Türkiye, ülkeden ayrılan göçmen sayısının bu sabah itibarıyla 76 bini geçtiğini açıkladı. (01.03.2020)  

Benzer içerik

Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland

BM'den göçmen akınıyla ilgili çağrı 01.03.2020

Türkiye-Yunanistan sınırına yönelik göçmen akını konusunda açıklamada bulunan BM, bölge ülkelerine "aşırı" güç kullanımından sakınma çağrısında bulundu.

Türkei Pazarkule Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland

Yunan ve Bulgar sınırında güvenlik artırılıyor 28.02.2020

Türkiye'deki sığınmacıların Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yoğunlaşması üzerine Atina ve Sofya önlemleri artırıyor. Bulgar hükümeti, Türkiye sınırına bin kadar asker göndermeye hazır olduğunu duyurdu.

Türkei Istanbul Rede Präsident Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: Kapıları kapatmayacağız 29.02.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 bin kişinin sınırdan geçtiğini söyleyerek sınır kapılarını kapatmayacaklarını vurguladı. Erdoğan, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerlerinin sayısının ise 36'ya yükseldiğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Nehri geçme mücadelesi

Türkiye’den Yunanistan’a ulaşmaya çalışanların bir bölümü Meriç Nehri’ni geçmeye çalışıyor. Sığınmacıları burada güvenlik önlemlerini artıran Yunanistan’ın taciz ateşleri ve uyarı anonsları bekliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  