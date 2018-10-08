Bulgar gazeteci cinayetinde gözaltına alınan kişi serbest

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gün içinde gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusçuk Emniyet Müdürü Teodor Atanasov, "Çalışmalarımız sürüyor. Şu an itibarı ile elimizde açıklayabileceğimiz yeni bir veri ya da ayrıntı yok" dedi.

Atanasov daha önce yaptığı açıklamada 24 saat süreyle sorgulanacak olan şahsın Ukrayna kökenli bir Romanya vatandaşı olduğunu, şahsın resmi şüpheli sıfatıyla sorgulanmadığını ifade etmişti.

30 yaşındaki gazeteci Viktoria Marinova’nın cansız bedeni Cumartesi günü doğum yeri olan Bulgaristan’ın Rusçuk kentindeki bir parkta bulunmuştu. Marinova'nın başına aldığı darbeler ve boğulma sonucu öldürüldüğü belirtiliyor. Marinova'nın ayrıca tecavüze uğradığı da kaydediliyor.

Rusçuk'ta özel televizyon kanalı TVN'de çalışan ve iki araştırma programının sunuculuğunu yapan Marinova, 30 Eylül tarihli "Dedektör" adlı programına iki araştırmacı gazeteciyi konuk etmişti. Gazeteciler programda Avrupa Birliği fonlarının Bulgar işadamları ve siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığına dair üzerinde çalıştıkları bir yolsuzluk haberinin detaylarını aktarmıştı. Marinova programda konunun üzerine gideceği sözünü vermişti. Cinayetin söz konusu programla ilgisinin olup olmadığı henüz kesinllik kazanmış durumda değil.

Marinova'nın son televizyon programına katılan gazetecilerin çalıştığı Bivol.bg adlı internet sayfasının kurucusu olan Asen Yordanov cinayetle ilgili bir açıklama yaptı. "Cinayeti kasten marjinalize etme ve kamuoyunu maniple etmeye dönük çabalar olduğunu” söyleyen Yordanov, cinayetin "sıradan bir saldırı ya da cinsel saldırı sonucu öldürme” olarak gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Marinova'nın öldürülmesi sonrasında Bulgaristan'da bir savcılık, Avrupa Birliği fonlarının kötüye kullanıldığı yönündeki iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlattı. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OLAF) da iddiaları dikkate alarak Bulgaristan’dan gelen verileri incelemeye başladı.

Viktoria Marinova son bir yıl içinde Avrupa Birliği'nde öldürülen üçüncü gazeteci oldu. Malta'nın tanınmış araştırmacı gazetecisi Daphne Caruana Galizia geçen Ekim ayında bombalı saldırı sonucunda, Slovak gazeteci Jan Kuciak ise bu sene Şubat ayında vurularak öldürülmüştü.

DW,AP,AFP/EC,DÇÜ

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