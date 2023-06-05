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Buldan ve Sancar eş başkanlığı bırakacaklarını açıkladı

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, yapılacak kongrede görevi bırakacaklarını açıkladı. Buldan, "Ama şu an itibarıyla bir hesap verme dönemidir" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan
HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin BuldanFotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, seçim sürecinde hatalar yapıldığını kabul ederek, kongrede eş başkanlık görevlerini bırakacaklarını açıkladı.

HDP liderleri Buldan ve Sancar, Medya Haber TV'de gündeme ve seçim sonuçlarına dair soruları yanıtladı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Mithat Sancar, "Kendimizi başarısız sayıyoruz, hedeflerimize ulaşamama anlamında" ifadesini kullanarak, bazı hatalar yapıldığını aktardı. Sancar, "Toplumsal alanda çalışmalarımızın zayıf olduğunu görmüş olduk. Aday belirleme süreçlerinde iddiamıza uygun yöntemleri hayata geçiremediğimizi gördük. Toplumsal mücadele ile parlamento ilişkisini fikriyata uygun bir dengeye oturtmakta eksiklikler yaşıyoruz" dedi.

"Kampanya sürecini iyi yönetemediğimizi tespit ettik" diyen Pervin Buldan da, yapılan hatalara ilişkin şunları söyledi: "Bizim dışımızdaki çevrelere çok fazla gidemedik. Genişleyemedik, büyümedik. HDP'nin  fikriyatı olan farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık.  Mesele Ermeni, Ezidi ve engelli temsiliyetinin bu dönem olmaması bizim için büyük bir eksikliktir. Bir de şunu yapamadık; il ve ilçe örgütlerimizin aday belirleme sürecine dahil olmasını engelledik."

HDP'ye yönelik kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girmiş ve milletvekili seçiminde oyların yüzde 8,82'sini almış ve Meclis'te 61 milletvekili kazanmıştı. HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkartmamış, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

"Şu an itibarıyla hesap verme dönemi" 

Seçimin hemen ertesi günü partiyi kongreye götüreceklerini ilan ettiklerini hatırlatan Buldan eş genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Kendisine yönelik eleştirileri göz önünde bulundurduğunu belirten Buldan, "Kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma devretmekten büyük bir onur duyacağım" dedi.

"Bizim halkımıza hesap vermek gibi bir sorumluluğumuz var. Önce halkımıza hesap vereceğiz, kadınlara hesap vereceğiz, oy verenlere hesap vereceğiz" diyen Buldan, bu nedenle kongre sürecini başlattıklarını, kongre öncesindeki toplantılarda da gereken tartışmaları yürüteceklerini ifade etti. Buldan, "Kongrede görevimizi bırakacağız. Ama şu an itibarıyla bir hesap verme dönemidir bizim açımızdan" dedi.

Mithat Sancar da, "Eş genel başkan olarak üzerimize düşen sorumluluklar var. Ben eş genel başkan olarak bütün yaptıklarımdan, yapmadıklarım ve yapamadıklarımdan sorumluyum. Bunun gereğini de partiyi daha güçlü bir noktaya taşımak için kongrede görevi bırakacağımı net olarak ifade ediyorum" şeklinde konuştu. 

DW/JD, TY

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