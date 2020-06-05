 Buldan: Kapalı kapılar ardında ittifak yapmayacağız | TÜRKİYE | DW | 08.06.2020

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TÜRKİYE

Buldan: Kapalı kapılar ardında ittifak yapmayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi olarak ittifaklar için başkalarına gitmeyeceklerini, kapılarının açık olduğunu belirterek "İsteyen gelir, istemeyen gelmez" dedi.

Pervin Buldan

Pervin Buldan

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduklarını belirterek bundan sonra kapalı kapılar arkasında ittifaklar yapmayacaklarını söyledi.

Önümüzdeki seçimlerde HDP ile ittifak yapılmaması için önlemler alınmaya başlandığını ve HDP'nin "öcü parti" gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Buldan, "Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine diğer partilere kapısını açacak, şeffaf ve demokratik bir ittifakın kapısını açacak. Vallahi isteyen gelir, istemeyen gelmez. Bu kadar basittir ve nettir bizim anlayışımız" diye konuştu.

"HDP kapısına kilit vurulacak bir parti değildir"

Kapalı kapılar ardında ittifak görüşmelerini kabul etmediklerini vurgulayan Buldan, "Halkımız şeffaf ve açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız tüm muhalefet partilerine açık. Gelecek, bizimle ittifak yapacak tüm muhalefet partilerine kapımız açık" mesajı verdi.

Partisinin Kars il örgütünde konuşan Pervin Buldan, HDP'nin kapatılması tartışmalarıyla ilgili olarak da "HDP dört duvardan ibaret bir parti değildir, kapısına kilit vurulacak bir parti değildir. Siz insanların beyninde, yüreğinde, vicdanında HDP’yi kapatamazsınız" ifadelerini kullandı. 

DW  /BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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