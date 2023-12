Bugün aslında dündü

Fotoğraf: DW/U. Danisman

2023 de geçti gitti. Bende bıraktığı iz, iç burukluğu, benzer durumları tekrar tekrar yaşamanın yarattığı yorgunluk. Kadın voleybolculara borçlu olduğum az biraz sevinç de var elbette, ama yılın sonunda aklımı meşgul eden, "İnsanlar neden geçmişten hiç ders almıyorlar?" ve "Memleketçe geldiğimiz yerden dönüş nasıl olacak?" gibi sorular. İşin kötüsü, her iki soruya da şimdilik verebildiğim cevaplar insanı pek motive edecek türden değil. Türkiye'nin deprem gerçeğinden tutun, Filistin meselesine uzanan çok geniş bir yelpazede, söylenmedik söz kalmadı, ama buna rağmen her seferinde, aynı trajedinin bir büyüğü yaşanıyor. Gözünüzü açtığınız her sabah, temelde dünün aynısı bir güne uyanıyorsunuz. Hal böyleyken, yılı toparlayacak bir yorum yazmak da kendini tekrar eden bir iş gibi oluyor.

Banu Güven Fotoğraf: Privat

Altı yılda en çok ne yazdım?

DW Türkçe'de 2017'den bu yana düzenli yazdım. Herhalde ilk yazımdan bu yana en çok kullandığım kelime "adalet", en çok kullandığım isim tamlaması "hak mücadelesi" olmuştur. En çok yazdığım konu da haliyle haksız tutuklama ve cezalar olmalı. Geriye gidip bakmak ve kelimelerin analizini yapmak da mümkün, ama gerek yok, böyle olduğunu biliyorum. Son 6 yılda bu konuda pek bir şey değişmedi çünkü. Erdoğan'ın haklarında siyasi hüküm kurduğu insanlar var. Selahattin Demirtaş gibi, Osman Kavala gibi… İlki yedi, diğeri altı yılı aşkın süredir hapiste. Onlara yenileri de ekleniyor. Çekmediği film nedeniyle 18 yıla mahkum olan, ortada delil yokken aldığı cezası Yargıtay tarafından onanan arkadaşım Çiğdem Mater var mesela. Neredeyse iki yıldır hapiste. Liste uzar gider. 2023'ün sonunda, kamuya açık kaynaklara dayandırdığı haberde, yargı mensuplarıyla ilgili rüşvet iddialarına yer verdiği için tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay da 2023'ün hapse gönderilen son gazetecisi sıfatıyla listeye eklendi.

Yıllar geçiyor, ama hayat değişmiyorsa, siyaset değişmiyorsa, haksızlık ve adaletsizlik sürüyorsa, savaşlar kaldığı yerden devam ediyorsa, söyleyecek yeni bir söz kalır mı? Aynı şeyleri yıllar boyunca, defalarca yazmak, ama bir iyileşme ya da değişim görmemek, bazı durumların kanıksanmasını engelleyememek, çevre katliamlarından, temel özgürlüklerin kısıtlanmasına kadar yayılan bir alandaki gidişatı durduramamak, insana bazen yılgınlık veriyor. Sonra aklıma ömrünü mücadeleye adayanlar, haberleri yapılması gerekenler ve hapistekiler geliyor ve böyle hissetmekten utanıyorum. Onlar dimdik ayaktalar çünkü ve inançlarını kaybetmeden özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyorlar. Dışarıdakiler pes ederse, onlar ne yapar, değil mi? O yüzden "Yılmak ve pes etmek yok, yazmaya, konuşmaya devam" diyorum.

Ekonomide girdaba kapılmak

Sık yazdığım konulardan biri de ekonomideki gidişat tabii. "Benim alanım ekonomi" diyen Cumhurbaşkanı'nın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" faraziyesinin sonuçlarını ben de çoğu meslektaşım gibi, kaç kez yazdım, bilmiyorum. 2023, Cumhurbaşkanı'nın bu faraziyeden vazgeçtiği, ekonomi yönetimini uzmanlarına bırakmak zorunda kaldığı yıl olarak tarihe geçti. Böylesine büyük bir tornistan hakkında yazmak zevkliydi açıkçası, ama yıl sonunda gördüğünüz gibi, zarardan dönmek pek mümkün olmadı. Türk Lirası son bir yıl içinde (28 Aralık 2022 - 28 Aralık 2023) dolar karşısında yüzde 57,82 oranında, Euro karşısında (aynı tarih aralığında) yüzde 62,88 oranında değer kaybetti. Bu değer kaybı özellikle 14 Mayıs ve sonrasında 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından hız kazandı. Yani Erdoğan'ın seçilmesiyle, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürdü. Bu da artık neredeyse kanıksadığımız bir durum halini aldı. Perakende satışta çalışanlar, 2023'te de bir önceki yıl olduğu gibi, gün aşırı etiket yenilemek zorunda kaldılar. Etiket çıkarıp takmaktan parmak ucu yara olan market çalışanı bile duydum. Resmi enflasyon oranları, bir önceki yıl olduğu gibi, bu yıl da gerçekten kopuktu. TÜİK verilerine göre Kasım 2023 sonunda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62 artan enflasyon, ENAG verilerine göre yüzde 129,27 oranında artmıştı. Yani enflasyonla ilgili de yorumlara eklenecek pek bir şey kalmadı.

Yapay zeka devrimi

2023'ün en çarpıcı gelişmesi, yapay zeka alanında tanık olduğumuz devrim oldu. İnsansı robot Sophia'nın Oğuzhan Uğur'un Açık Mikrofon Mevzular programına katılmasından söz etmiyorum. OpenAI'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ChatGPT'nin 3 ve 4. versiyonlarının, bilgiye ulaşmak konusunda yarattığı devrimden söz ediyorum. Yıl sonunda geldiğimizde bu devrime görsel alanda da yenisi eklendi. Midjourney uygulamasıyla yaratılan görselleri, gerçeği yansıtan imajlardan ayırmak mümkün değil artık.

Siz yapay zekayı ne ölçüde kullanıyorsunuz, bilmiyorum, ama ben bu yazıda kullandım. Türk Lirası'nın değer kaybını hesaplarken, yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin veri analizi hizmetini kullandım. Bu arada aynı uygulama, evdeki ilk lokum denememde de bana yardımcı olmuştu. Bugüne kadarki deneyimim, daha dar alanda çalışan ve arada hata verebilen yapay zeka örneklerinin, ütopya gözüyle bakılan, insan zekasını yakalayacak Yapay Genel Zeka aşamasından çok da uzak olmadığını düşündürüyor.

Deprem…

Yapay zeka daha yaygın kullanılırsa, hatta Yapay Genel Zeka seviyesine ulaşılırsa, insan hayatı da daha iyi korunabilir mi? Tıpta bir takım meseleler çözülecek, çaresi olmayan hastalıklara kürler bulunacaktır muhakkak. Ne var ki, yapay genel zeka deprem gerçeğinin üzerinde, derme çatma binalarda oturmaya devam eden insanların hayatını kurtarmakta zorlanacaktır. Para hırsı, cehalet, bazen de riskli binalardan çıkmayı imkansız kalan maddi imkansızlıklar yapay zekaya geçit vermeyecektir çünkü.

Yapay zeka, bize depremde tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiğini de söyleyemeyecektir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve geldiğinden bu yana cevaplamadığı, "Kaç kişinin kayıp olduğu, kaç kişinin kimliği belirlenmeden defnedildiği" soruları da maalesef cevapsız kalacaktır. Umarım, 1999 depreminden sonra da sorulmuş olan bu soruları, 2023'te olduğu gibi, 2024'te de tekrar sormak zorunda kalmayız.

Veda ve teşekkür…

Bu yazı, tam da "Dün aslında bugündü" duygusunun ağır bastığı şu günlerde, DW Türkçe'de yayınlanan düzenli yazılarımın sonuncusu. Bu vedanın nedeni, Deutsche Welle'nin sadece Türkçe sayfasında değil, bütün dillerde yorumlara son vermiş olması. Altı yıl boyunca bana sayfalarını açan DW'ye, burada tanıdığım meslektaşlarıma, yazılarımı, videolarımı ilettiğim değerli editör ve sosyal medya sorumlusu arkadaşlarıma ve siz okurlara canı gönülden teşekkür ediyorum.

Ben bundan sonra da düzenli olarak yazmaya ve üretmeye devam edeceğim tabii. Sizlerle yakında başka platformlarda, arada sırada, yeri gelirse, belki yine burada da buluşacağız. Hem önümüz yine seçim. Bakarsınız 2024'te yeni bir şeylerden söz etmek için iyi nedenlerimiz olur.