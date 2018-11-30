 Budapeşte′de Orban hükümetine protesto | AVRUPA | DW | 14.12.2018

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AVRUPA

Budapeşte'de Orban hükümetine protesto

Macaristan'da Orban hükümeti iki gündür protestocuların hedefinde. Budapeşte'deki gösterilerde tansiyon gece yükseldi. Çıkan çatışmalar sonucu iki polis yaralandı.

Ungarn | Anti-Orban Protest in Budapest (picture-alliance/dpa/abaca)

Macaristan'da yaklaşık üç bin kişi, Viktor Orban liderliğindeki hükümetin yeni yargı ve çalışma yasalarını protesto için bir kez daha başkent Budepeşte'de eylem yaptı. Budepeşte'nin merkezinden başlatılan yürüyüşün ardından parlamento binasının önüne giden göstericilerin polise cam şişe ve sis bombası fırlatması üzerine tansiyon yükseldi. Çıkan arbede sonucu iki polis memurunun yaralandığı açıklandı. 

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Macaristan'da hükümet karşıtı protestolar

Macaristan'da Başbakan Orban karşıtı gösteriler, parlamentoda tartışma yaratan iki yeni düzenlemeye Çarşamba günü onay verilmesinin ardından başladı. Tepki toplayan düzenlemelerden biri yeni çalışma yasası. İşçi haklarına zarar vereceği uyarısı yapılan yasa, işverenin yıllık fazla mesai talebini 250'den 400 saate çıkarılabilmesine olanak sağlıyor.

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Macaristan’da hükümet çizgisindeki yaklaşık 500 gazete, televizyon, radyo kanalı ve web sitesi tek bir holding bünyesi altında birleştirildi. Basın özgürlüğü kuruluşları Viktor Orban hükümetine tepki gösterdi. (30.11.2018)

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi, Macaristan Başbakanı Orban'ın partisinin üyeliğini "hukuk düzeni ve demokratik özgürlükleri körelttiği" için sonlandırabileceği uyarısı yaptı. (07.11.2018)

Macaristan hükümeti Amerikalı milyarder Soros'un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam etmesini öngören anlaşmayı imzalamak istemiyor. Hükümet sözcüsü, "Hiç kimse imtiyazlardan faydalanamaz" dedi. (08.11.2018)

Göstericiler ayrıca hükümeti bağımsız mahkemelerin denetiminden çıkaran düzenlemeye de karşı çıkıyor. Gösterciler arasında yer alan 65 yaşındaki Tamas Szabo, "Bizi buraya getiren memnuniyetsizliğimiz. Mahkemeler konusundaki kararın amacı güç artırmak. Diğer yasa ise işçilerin suratına atılmış bir tokat" diyor.

Öğrenciler Soros'a baskıları protesto etti

Göstericiler arasında öğrenciler de var. Öğrenciler, ABD'li işadamı George Soros'a ait üniversiteye yönelik baskıyı protesto etti. Orta Avrupa Üniversitesi, Budepeşte'deki bölümlerini Viyana'ya taşıma kararı almıştı. Öğrenciler, bu durumun akademik özgürlüğe bir darbe olduğunu düşünüyor.  

Macaristan'ın Genelkurmay Başkanı Gergely Gulyas, iki gündür eylem yapan göstericileri Soros'un adamları olmakla ve Hristiyan karşıtı bir nefret sergilemekle suçladı.

2010 yılında iktidara gelen Orban, özgür basına ve sivil topluma yönelik baskıları artırmakla eleştiriliyor. Orban son olarak hükümet yanlısı medyayı tek elde toplama kararı almıştı. Yaklaşık 500 gazete, televizyon, radyo kanalı ve web sitesi tek bir holding bünyesi altında birleştirilmişti.

Avrupa Parlamentosu Eylül ayında AB'nin demokratik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle parlamentonun üçte ikisi elinde tutan Orban hükümetine cezai yaptırım süreci başlatma kararı almıştı.

rtr,AP/ÖA,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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Macaristan'da hükümet karşıtı protestolar  

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