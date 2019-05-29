Budapeşte'de gemi kazası: En az yedi ölü

Macaristan Kurtarma Dairesi Sözcüsü yaptığı açıklamada, çarşambayı perşembeye bağlayan gece çoğunluğu Güney Kore’den gelen 35 kişiyi taşıyan seyahat gemisinin, kendisinden daha büyük bir gemi ile çarpıştığını ve ardından battığını açıkladı. Kazada en az yedi kişi öldü, yedi yolcunun ise kurtarıldığı açıklandı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19 kayıp yolcunun aranmasına devam edildiği belirtildi. İki kişilik mürettebatın akıbeti ise bilinmiyor.

Macar medyası kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer aşırı yağış ve nehirdeki akıntının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını bildiriyor. Su sıcaklığının 15 derece olduğu belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, kriz masası oluşturulmasını ve Macar yetkililerle kayıpların kurtarılması için mümkün olan bütün araçların kullanılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı memurlar ve kurtarma görevlilerinden oluşacak 18 kişilik hızlı kurtarma ekibinin kayıpların aranması çalışmalarına katılmak üzere Budapeşte’ye gönderilebileceğini de kaydetti.

Güney Koreli seyahat acentesi Verygoodtour kaza nedeniyle özür diledi. Acente kurbanlar ve ailelerine yardım etmek için her şeyin yapılacağını ifade etti. Güney Kore haber ajansı Yonhap, Hableany adlı gemide Doğu Avrupa’da altı ülke gezmek için yola çıkan 30 turistin bulunduğunu duyurdu. Gemide üç rehber ve iki kişilik mürettebatın da bulunduğu belirtildi. Yolcuların büyük çoğunluğunun 40-50 yaşlarında olduğu ancak altı yaşında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

27 metre uzunluğundaki 60 yolcu kapasitesine sahip gemi Budapeşteli denizcilik şirketi Panorama Deck’e ait. Firma sözcüsü dün akşam yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.

Tuna Nehri Budapeşte’nin ortasından akarak kentin iki yakası, Buda ve Pest’i birbirinden ayırıyor. Budapeşte’yi gezmek isteyen turistlerin büyük çoğunluğu gemi turlarını tercih ediyor.

dpa / HT,BW

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