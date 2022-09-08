Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı olan 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybettiği bildirildi. Saray açıklamasında, "Kraliçe bugün öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadesini kullandı.

Kraliçe, bugün erken saatlerde doktorların sağlık durumundan kaygılanması üzerine tıbbi müşahede altına alınmıştı. Kraliyet ailesi fertleri Kraliçe'nin yazı geçirdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitmişti.

Kraliçe Elizabeth'in çocukları 73 yaşındaki Veliaht Prens Charles, 62 yaşındaki York Dükü Prens Andrew, 58 yaşındaki Wessex Kontu Prens Edward ve 72 yaşındaki Prenses Anne'in annelerinin yanında olduğu belirtildi. Kraliçe'nin torunları Prens William'ın yanı sıra Prens Harry'nin de Balmoral Kalesine geldiği bildiriliyor.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü törenlerinde II. Elizabeth, varisi Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte halkı selamlıyor Fotoğraf: Chris Jackson/Pool Photo via AP/picture alliance

Doktorların gözetimi altında

Buckingham Sarayı'ndan Perşembe günü erken saatlerde yapılan açıklamaya göre Kraliçe geçen yılın sonundan bu yana "hareket etmede sorunlar" yaşıyor. Açıklamada "Bu sabah yapılan değerlendirmelerin ardından doktorlar Majestelerinin sağlığı için endişe duyuyor ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kendini iyi hisseden Kraliçe, Balmoral Kalesi'nde kalmaya devam ediyor" denilmişti. Kraliçe Şubat ayında Covid-19 geçirmişti.

Kraliçe, Salı günü Muhafazakâr Parti liderliğine seçilen Liz Truss'u başbakan olarak atamıştı. Atama töreni Kraliçe'nin sağlık durumu nedeniyle gelenek olduğu üzere Londra'da değil İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı.

İngiltere'nin Devlet Başkanı olan Kraliçe, görevlerinin çoğunu varisi Prens Charles'a ve diğer kraliyet ailesi üyelerine devretmişti.

Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kraliçe II. Elizabeth son dönemde bu yılki Parlamento açılışı ve Platin Jübile Konseri de dahil olmak üzere önemli bazı etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip de geçen yıl Nisan ayında 99 yaşında hayatını kaybetmişti.

DW, Reuters / SSB, JD