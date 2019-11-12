ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Washington’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlendiği basın toplantısında ziyareti hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyareti sancılı bir dönemde icra ediyoruz" dedi. İki ülke arasındaki "Sisli havaya rağmen Trump’la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz" diyen Erdoğan, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini ele alacaklarını söyledi.

"Terörle mücadelenin" ziyaretin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu çerçevede DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleri ile mücadelede işbirliği üzerinde duracağız" şeklinde konuştu.

Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı Mazlum Kobani olarak da bilinen Ferhat Abdi Şahin’e ilişkin olarak Erdoğan, "Nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmesinin, görüşmesinin yanlış olduğunu da belgeleriyle ifade edeceğiz" dedi.

"Terör örgütleri hâlâ bölgede"

ABD ile Türkiye arasındaki mutabakatın "tam olarak yerine getirilmediğini" belirten Erdoğan bunu da "yine kendilerine belgeleriyle takdim edeceğiz" ifadesini kullandı. "Terör örgütleri hâlâ bölgede" diyen Erdoğan "Buradan ne ABD ne Rusya terör örgütlerini verdikleri gün ve saatlerde temizlemiş değiller ne yazık ki. Bunları Trump ile konuşacağız. Döndükten sonra Putin ile de bu gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Erdoğan, Trump ile yapacağı ikili ve heyetlerarası görüşmelerde güvenli bölge konusunda hazırlanan belgeleri, plan ve projeleri de göstereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde "FETÖ meselesinin” de ele alınacak konular arasında üst sıralarda yer aldığını kaydetti. Erdoğan, "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar öngören çerçeve belgenin Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları tarafından kabul edilmesiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Yunanistan ve İngiltere gibi Türkiye’nin de Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu AB'nin unuttuğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak hakları olduğunu vurguladı. "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkeler buralarda çalışma hakkını görüyor, Türkiye’ye gelince 'yok yaptırım uygulayacağız' diyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden bir ülke değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke, müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin."

Türkiye'nin çok sayıda IŞİD'liyi hapishanede tuttuğunu hatırlatan Erdoğan, "Bunları hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz de başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz" dedi.

DHA,DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe