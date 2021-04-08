 Bu yıl Ramazan sofrasının maliyeti ne olacak? | GÜNDEM | DW | 02.04.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

Bu yıl Ramazan sofrasının maliyeti ne olacak?

Ramazan ayının değişmeyen gündemi bu yıl da yine zamlar. Hemen her gün değişen fiyat etiketleri nedeniyle alım gücü düşerken oruç tutacak olanlar sofralarını nasıl hazırlayacaklarını düşünüyor. DW Türkçe Ramazan'da en çok rağbet gören ürünler için çarşı pazarda bir fiyat araştırması yaptı. Ortaya çıkan tablo her yıl sofradan daha fazla ürünün eksilmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Video izle 06:05

Multimedya Bölümü

HAFTASONU UYGULANACAK OLAN SOKAGA CIKMA KISITLAMASI ONCESINDE VATANDASLAR EMINONU’NE AKIN ETTI. COK SAYIDA VATANDAS KISITLAMA ONCESINDE BURADAKI DUKKANLARA GELEREK SON ALISVERISLERINI YAPTI (FOTO: ISTANBUL,DHA)

Türkiye için tam kapanmanın maliyeti ne olur? 08.04.2021

In der Türkei wird jedes Jahr am 30. August der Sieg der Türken in der Schlacht bei Dumlupinar im türkischen Befreiungskrieg (1919-1923) gefeiert. Das Foto zeigt türkischer Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit der Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Ali Erbas während des gestrigen Zeremonie

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında da büyüyor 27.09.2021

KORONAVIRUS ÖNLEMLERI KAPSAMINDA GECE 00.00'DA BASLAYACAK VE IKI GUN SURECEK SOKAGA CIKMA YASAGI ONCESI VATANDASLAR PAZARLARA AKIN ETTI. POLIS EKIPLERI SEMT PAZARLARINDA DENETIMLERINI SURDURDU. BAZI PAZARCILARIN TUM UYARILARA RAGMEN MASKE TAKMAMALARI DIKKAT CEKTI FOTOGRAF:IBRAHIM YILDIZ/ISTANBUL, (DHA)

Gıda fiyatları neden artıyor? 21.10.2020