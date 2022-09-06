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Bir valizin üstünde duran Rus pasaportu
Fotoğraf: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ToplumRusya

419 bin kişi Rusya'yı terketti

42 dakika önce

Rusya İstatistik Dairesi’nin verilerine göre bu yılın ilk altı ayında 419 bin kişi Rusya'ı terketti. Rusya yakın tarihinde ilk kez ülkeyi terkedenlerin sayısı ülkeye göç edenlerin sayısını geçti.

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Rusya İstatistik Dairesi'nin (Rossat) verilerine göre 2022'nin ilk altı ayında 419 bin kişi ülkeyi terketti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artışa tekabül ediyor. RBC haber ajansına göre, Rusya'nın yakın tarihinde ilk kez ülkeyi terkedenlerin sayısı ülkeye göç edenlerin sayısını (322 bin) geçmiş durumda. Göç edenlerin sayısının artması ve ülkede doğum oranlarının da düşük seviyede kalması ile Rusya nüfusunun 480 bin kişi azaldığı ifade ediliyor.

Ukrayna Savaşı'nın etkisi

Rusya geleneksel olarak özellikle eski Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerden göç alıyor. Ancak bu yıl durum değişti. Rusya'yı terkedenlerin 80 bininin Ukrayna'ya göç ettiği belirtilirken, bunda da Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkili olduğu bildiriliyor. Bu savaş nedeniyle sadece Ukrayna'dan siviller ülkeyi terketmek zorunda kalmadı aynı zamanda Rusya'daki muhalif ya da savaş karşıtı siyasetçi ya da uzmanlar da Rusya'yı terketme yoluna gitti.

Savaşın başlamasından bu yana en büyük Rus topluluklarının özellikle Ermenistan ve Gürcistan'da oluştuğu kaydediliyor.

 

dpa / HT,ET

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