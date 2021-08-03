"Bu hız alınamazsa istikamet Termik Santral"

Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir söndürülemeyen orman yangınları yayılarak devam ediyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, hava desteği sağlanıp kontrolün sağlanamaması halinde alevlerin termik santrallere ulaşacağını söyledi. Yayınladığı bir videoda bölgeden durumu aktaran Tokat, "Uyarıyoruz; Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın ( 3 Ağustos) özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli karılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet Termik santral" diye konuştu.

Yangının yaşandığı Milas’ta Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri bulunuyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşların tahliye edilmesi için duyuru yapıldığı bildirildi. Kavaklıdere Nebiköy mevkisinde akşam saatlerinde çıkan yangında ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve müdahaleye başlanmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın için Kavaklıdere Belediyesi tarafından yanan alana yakın bölgede bulunan Ortaköy, Nebiler ve Harmanbelen mahallelerinin tahliye edilmesi için duyuru yapıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Marmaris Belediye Başkanı’ndan trafiğe çıkmayın çağrısı

Muğla'nın Marmaris İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Oktay da hükümetten bölgeye daha çok hava desteği talep etti. Vatandaşlardan da trafiğe çıkmayarak görevlilerin işini rahatlamalarını istedi. İlçenin 23 kilometre kırsalında bulunan Hisarönü Mahallesi'nde çalışmaları yöneten Başkan Oktay, günlerdir süren yangınların kontrol altına alınamadığını, Hisarönü, Turunç, Bayır, Turgut ve Marmaris ilçe merkezi Armutalan ile Beldibi'ndeki yangınların da devam ettiğini duyurdu. Oktay, "İlk günden itibaren yetkililerden hava desteği sağlayın çağrısı yaptım. Bulunduğumuz coğrafya karadan müdahaleye izin vermiyor. Tüm ekibimizle kendi doğamızı ve çevremizi korumak için uyumadan sahada görevimize devam ediyoruz Yardımlarla ilgili herkese teşekkür ederim. Marmarisliler dayanışmanın çok güzel örneklerini gösterdi. Kontrolsüz yardım yapılmasın. Gıda, yiyecek ve içecek ihtiyacımız yok. Kurumlarla iletişime geçmeden lütfen gıda ve içecek göndermeyin. Kendi şahsi ve belediye resmi sosyal medya hesaplarımızda duyuru yapıyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar. Yangınla mücadele eden ekiplere yol vermek ve daha hızlı işlerini yapması için trafiğin açık tutulması gerekiyor. Halkımız daha duyarlı olursa verilen mücadele daha anlamlı ve gecikmeden olacaktır" dedi.

Denizli’deki yangın kontrol altında

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının 12 saat sonra kontrol altına alındığı bildirildi. Denizli Valiliği yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği de duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Muğla Seydikemer ile İzmir Buca’daki yangınların da kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına geçildiğini duyurdu.

Kuraklık, nem düşüklüğü ve rüzgarın tetiklediği Türkiye'de yangınlar günlerdir artarak devam ediyor. Türkiye'de sene başından beri yaklaşık 95 bin hektar alanın yangınlarla yok oldu. 2008-2020'in aynı zaman dilimlerinde bu miktarın ortalama 13 bin 500 hektar olduğu tahmin ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü: Rüzgar işimizi zorlaştırıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdürüldüğünü belirterek, "Özellikle rüzgar mücadelemizi zorlaştırıyor. 134 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik" dedi.

Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta ve Denizli'de 1'er adet olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" diye konuştu.

AB’nin yangın söndürme uçakları Türkiye'de

Avrupa Birliği’nin (AB) rescEU programı kapsamında Türkiye'ye gönderileceği duyurulan İspanyol uçakları ile 27 uzman personelin de Türkiye'ye geldiği bildirildi. Destek kapsamında Hırvatistan’dan yollanan ilk uçak ise dün Alanya'ya ulaşmıştı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AB, bu zor zamanda #Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye'nin talebi üzerine #rescEU filosundan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye açıklamasında bulundu.

DHA, ANKA, DW/ ETO, BÖ

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