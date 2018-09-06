 Brunson′un avukatı: Davanın gidişatı değişebilir | TÜRKİYE | DW | 06.09.2018

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TÜRKİYE

Brunson'un avukatı: Davanın gidişatı değişebilir

ABD’li papaz Brunson'un avukatı Halavurt DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, iddianame savcısının görev yerinin değişmesi ile ilgili olarak "Savcı değişikliği davaya bakış açısının da değiştiği anlamına geliyor" dedi.

Türkei | In der Türkei festgehaltener US-Pastor Brunson (picture-alliance/AP Photo/E. Tazegul)

ABD'li papaz Andrew Brunson'un İzmir'de yargılandığı davada, iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı Berkant Karakaya'nın görev yerinin değişmesinin, davanın gidişatını olumlu etkileyebileceğini söyledi.

"Soruşturmayı olumsuz yönlendiriyordu"

Brunson hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve bu soruşturmayı yürüten savcının "iyi bir performans gösteremediğini" belirten Halavurt, "Savcı iddianamede dile getirdiği suçlamaları destekleyecek delilleri dosyaya giremedi. Son duruşmada iki tanık ifadesi geldi. Bu tanıkların ifadesi bu savcı tarafından alındı. Ve bu ifadelerin benim müvvekkilimle ilgisi yoktu" dedi. Avukat İsmail Cem Halavurt soruşturma savcısının davanın gidişatını "olumuz anlamda yönlendirmeye çalıştığını" savundu.

"Davanın gidişatı değişebilir"

Brunson davasında soruşturmayı yürüten, iddianameyi hazırlayan savcının görev yerinin değişmesinin başka bir anlamı daha olabileceğini söyleyen avukat Halavurt, "Devlet Brunson'ın yargılanması konusunda ortaya bir irade koydu. Bu savcı da bu iradeyi yansıtıyordu. Şimdi savcının görev yerinin değişmesi, bu iradede değişiklik olabileceği anlamına geliyor. Yani devletin bu yargılamaya bakış açısı değişmiş olabilir. Bu değişiklik de savcı ile başladı. Bu elbette benim görüşüm. Dolayısıyla ben Brunson'ın özgürlüğüne kavuşması açısından savcının görev yeri değişikliğini olumlu buluyorum" dedi. 

İsmail Cem Halavurt

İsmail Cem Halavurt

Adalet Bakanı'ndan savcı değişikliği açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, medyada yer alan, "ABD'li papaz Brunson davasının savcısı değiştirildi" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapmış, "Dava savcısı değişmedi, iddianame savcısı değişti. Rutin bir işlem" demişti.

Bazı medya organlarında dün yer alan haberlerde, İzmir Adliyesi'nde ABD'li papaz Brunson'un soruşturmasını yürüten savcının da aralarında bulunduğu altı savcının görev yerinin değiştiği belirtilmişti. Haberlerde Brunson davasının savcısı Berkant Karakaya'nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildiği bilgisine yer verilmişti.

Brunson ev hapsinde

İzmir’deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi’nin papazı Andrew Craig Brunson iki yıl tutuklu kaldıktan sonra tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti. Brunson hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un, müvekkilinin tahliye edilmesine ilişkin talepleri şimdiye dek reddedildi. Brunson’ın bir sonraki duruşması 12 Ekim’de yapılacak.

2016 Ekim ayında sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Brunson, Aralık 2016’da tutuklanmıştı. Brunson için "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" iddiasıyla da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

DW, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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