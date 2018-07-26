 Brunson krizi sonrası ABD ile görüşme hazırlığı | TÜRKİYE | DW | 30.07.2018

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TÜRKİYE

Brunson krizi sonrası ABD ile görüşme hazırlığı

Papaz Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili olarak AFP'ye konuşan Türk yetkililer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bu hafta Singapur'da görüşeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidşı Mike Pompeo

Arşiv: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, solda ve ABD'li mevkidşı Mike Pompeo

Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" suçlamalarıyla Aralık 2016'dan beri tutuklu olan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson konusunda Washington yönetiminin Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidi sonrası taraflar arasındaki ilk doğrudan temas, bu hafta Singapur'da gerçekleşecek.

Fransız haber ajansı AFP'nin Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bu hafta Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) dışişleri bakanları zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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Ev tutukluluğuna itiraz

Öte yandan Brunson'ın avukatı Cem Halavurt, bugün AFP'ye bir açıklama yaparak müvekkilinin tutukluluk halinin evde devamına ve yurtdışı çıkış yasağına itiraz ettiklerini söyledi.

Halavurt ayrıca mahkemenin itiraz dilekçesine üç gün içerisinde dönüş yapması gerektiğini ekledi. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de.

Yaptırım tehdidi

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Temmuz'da yapılan üçüncü duruşmada, Brunson'ın tutukluluk haline evden devam etmesine hükmedilmesi sonrası önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ardından da Başkan Donald Trump, papazın tutukluluk halinden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine boyun eğecek değiliz" açıklamasında bulunarak tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD yönetiminin NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik kullandığı "tehditkâr" dilin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise ABD'yi Türk yargısının kararlarına saygı duymaya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pazar günü bir açıklama yaparak "Yaptırımla geri adım atmayız. Brunson konusunu pazarlık yapmadık. Brunson konusunda tavır değişikliği Trump'ın sorunudur… Biz göbeğimizden ABD'ye bağlı değiliz. Samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DW,AFP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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