 Brunson kararına muhalefetin yorumu: Yargı bağımsızlığı kalmadı | TÜRKİYE | DW | 13.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Brunson kararına muhalefetin yorumu: Yargı bağımsızlığı kalmadı

Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması kararının ardından iktidar yargı bağımsızlığına "saygı gösterilmesini" isterken muhalefetten "Türk yargısı çöktü" tepkisi yükseldi. Tepkilere MHP de ortak oldu.

Türkei Izmir Freilassung Ausreise Andrew Brunson (picture-alliance/dpa/E. Tazegul)

Önerdiğimiz linkler

Yaklaşık iki yıllık tutukluluğun ardından serbest kalan ABD'li papaz Andrew Brunson, ülkesine dönmek üzere askeri uçakla İzmir'den ayrıldı. Brunson'ın Almanya üzerinden ABD'ye dönmesi bekleniyor. (12.10.2018)

Ailesi, kilisesi ve ABD yönetimi, Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin memnuniyetlerini dile getirirken, Ankara'dan "ABD'den talimat almayız" mesajı geldi. (12.10.2018)

ABD'li papaz Andrew Brunson, bugüne kadarki tutukluluk süresi cezasına sayılarak serbest bırakıldı. Türkiye-ABD gerilimine neden olan papazın serbest kalmasını EDAM Başkanı Sinan Ülgen DW Türkçe'ye değerlendirdi. (12.10.2018)

"Terör örgütü üyeliği" ve "casusluk" suçlamalarıyla yargılanan ve 35 yıla kadar hapsi istenen ABD'li papaz Andrew Brunson'ın yaklaşık iki yıldır süren tutukluluk halini sona erdiren duruşmada yaşananları siyasetçiler de yakından izledi.

Duruşma öncesi gizli tanık ifadelerinin dava dosyasına girmesi, duruşma sırasında kimi tanıkların daha önce papaz aleyhinde verdikleri ifadeleri değiştirmesi ve mahkemenin beklenenden daha hızlı karar alması Brunson davasının uzun bir süre siyasetin gündeminden düşmeyeceğinin işareti sayıldı. Öyle ki kararla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Hayati Yazıcı "Dava uzun süre konuşulacak" dedi. Ancak Yazıcı mahkemelerin bağımsız olduğunu da değerlendirmesine ekledi. Kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan "Türkiye’de yargının bağımsız olduğuna herkes saygı göstermeli" açıklaması gelince de, iktidarla ortaklığını her fırsatta gösteren Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bu açıklamaya ilk tepki veren parti olması dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli,   "Saygılıyız ancak tahliye kararı milli vicdanı ve huzuru rahatsız etmiştir. İfade değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar şaibeleri artırmıştır" tepkisi gösterdi.

Meral Aksener (DW)

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, davanın sonunda Brunson’a 3 yıllık bir ceza kesildiğini hatırlatırken iktidara "Casussa 30 yılla yargılanacaktı niye 3 yıla düşürüldü? Değilse niye 2 yıldır hapiste" sorusunu yöneltti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Brunson davasını siyasetin gündeminden düşürmeyeceklerini vurgularken "Brunson davası üzerinden yapılan spekülasyonların, dolara bağlanan zamların, ülkenin tüm kurumlarının uğradığı zararın hesabını iktidarın vermesini istiyoruz" çıkışı yaptı. 

"Türkiye’de hukuk güvenliği yok"

Davayı başından sona takip eden Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sezgin Tanrıkulu, DW Türkçe’ye gizli tanık uygulamasını ve mahkeme sırasında tanıkların ifadelerinin değişmesini eleştirdi. Tanrıkulu, "Toplum, Ergenekon davasından hatırlıyor gizli tanıkları. İsteyen, istediği cezayı verdi. Tanıkların ifadeleri denetlenmedi. Şimdi Brunson davasında da aynı şeyler oldu" diye konuştu. "Türkiye’de kimsenin hukuk güvenliği yok, Türkiye’de yargı baskıdan anlar" diyen Tanrıkulu, Türkiye’de "siyasi dava" nedeniyle tutuklanan kimse hakkında beraat kararı çıkmadığını belirtti. Tanrıkulu, "Tanıklar ifadelerini değiştirdiyse, neden Brunson hakkında beraat kararı çıkmadı. Çünkü 'Adamı boşu boşuna 18 ay yatırdılar' demesinler diye. 3 yıllık bir ceza kesiyorlar çünkü hâkim kendini kurtarmaya çalışıyor. Böyle berbat bir yargı düzeni dünyada yok" dedi.

Türkei Sezgin Tanrikulu (Getty Images/AFP/O. Kose)

Sezgin Tanrıkulu

CHP’li Gürsel Tekin de; Türkiye’de milletvekillerinin, gazetecilerin hapiste olduğuna dikkat çekerken "Çünkü onların arkasında bir Trump yok" çıkışı yaptı. Tekin, Yargıtay kararıyla serbest bırakılan ancak kararın mecliste okunmasıyla milletvekilliği de düşecek olan CHP’li Enis Berberoğlu’nun yurtdışına çıkış yasağının sürdüğünü de hatırlattı ve "Ama siz papazı hemen gönderiyorsunuz yurtdışına. Böyle rezalet olmaz. Brunson davası komediye dönüştürülmüş, yargı sistemi çökmüş, alınan kararla da hepimizin vicdanı kanatılmıştır. İktidar bunun hesabını verecektir" diye konuştu.

"Ülke rezil oldu"

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Garo Paylan da DW Türkçe’ye iktidarın Brunson kararıyla ilgili yaptığı açıklamada yargı bağımsızlığını vurgulamaya neden ihtiyaç duyduğunu şu şekilde anlattı: "Çünkü uluslararası arenada ülke olarak rezil olduk. Siyasi rehine meselesi memlekette birilerinin terörist olarak tayin edilmesiyle işliyordu. Ama bu işlemi Amerika, Almanya vatandaşlarına da yapmaya çalışınca duvara çarptılar."

Garo Paylan Türkei Abgeordneter HDP (picture-alliance/abaca/Depo photos)

Garo Paylan

Paylan, Brunson davasının ülke gündeminden düşmemesi ve toplumun tüm kurumlarıyla bu davayı ele alması için mücadele edeceklerini anlattı. Paylan, "Mahkeme yargıçlarını rezil ettiler. 'Ajan, terörist' diye papaz Brunson hakkında yazı yazdırdıkları medya organlarını rezil ettiler. Neden? Çünkü Erdoğan ABD’nin baskısına teslim oldu. Teslim olunca da, tek bir davada Türkiye’de tüm kurumların çöktüğünü tüm dünya izledi" eleştirisi getirdi. Davadaki gizli tanıkların tamamının devletin gizli tanıkları olduğunu öne süren Paylan’a göre, bu tanıklar Türkiye’de hukukun üstünlüğü için değil, "ajan, provokatör" olarak kullanılıyor. 

"Ciddi hukuki sorunlar doğdu"

Peki papaz Brunson’ın dava dosyasına gizli tanıkların girmesi, tanıklardan bir kaçının son duruşmada ifadelerini değiştirerek, Brunson hakkındaki suçlamalardan vazgeçmesi hukuken ne anlama geliyor?

Eski cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu bu soruyu DW Türkçe’ye yanıtlamaya muhalif partilerin iktidarın ‘yargı bağımsız’ tezine tepki göstermesinin doğal olduğunu söyleyerek başlıyor. Eminağaoğlu, yurtdışına çıkacağı sabit olan sanık hakkındaki tanık ifadelerinin neye göre değiştiğini, gerçeğe uygun olup olmadığını mahkemenin incelemesi gerektiğine dikkat çekiyor. "Ancak bu yapılmadı. Erken karar verildi ve ciddi hukuki sorunlar doğdu. Hukukun gereği mi, gücün gereği mi hareket edildi. Böyle bir soru işareti yaratıldı. Adil yargılamanın olmadığı yönündeki toplum kaygısı derinleştirildi" diyen Eminağaoğlu, Türkiye’de gizli tanık uygulamasının da yaygınlaştırılmaya çalışılmasını sakıncalı buluyor. Gizli tanık uygulamasının çok istisnai durumlarda kullanılabileceğini, bu istisnanın bile hukuken tartışmalı olabileceğini hatırlatan Eminağaoğlu, demokratik ülkelerin uzak durduğu ya da sadece uyuşturucu, mafya şebekeleriyle mücadelede kullandıkları bu uygulamadan Türkiye’nin de uzak durması gerektiğinin altını çiziyor.

Hilal Köylü /Ankara

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Archivbild: Türkei Izmir - US Pastor Andrew Brunson aus Gefängnis entlassen

Papaz Brunson ABD'ye dönüyor 12.10.2018

Yaklaşık iki yıllık tutukluluğun ardından serbest kalan ABD'li papaz Andrew Brunson, ülkesine dönmek üzere askeri uçakla İzmir'den ayrıldı. Brunson'ın Almanya üzerinden ABD'ye dönmesi bekleniyor.

USA Präsident Trump spricht vor Anhängern über die Berufung von Kavanaugh an den Obersten Gerichtshof

ABD Brunson'ın serbest kalmasından memnun 12.10.2018

Ailesi, kilisesi ve ABD yönetimi, Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin memnuniyetlerini dile getirirken, Ankara'dan "ABD'den talimat almayız" mesajı geldi.

Türkei Izmir - U.S. Pastor Andrew Brunson erreicht sein zu Hause

Ülgen: Türkiye-ABD ilişkileri bir anda düzelmez 12.10.2018

ABD'li papaz Andrew Brunson, bugüne kadarki tutukluluk süresi cezasına sayılarak serbest bırakıldı. Türkiye-ABD gerilimine neden olan papazın serbest kalmasını EDAM Başkanı Sinan Ülgen DW Türkçe'ye değerlendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Izmir - U.S. Pastor Andrew Brunson erreicht sein zu Hause (Reuters/O. Orsal)

Ülgen: Türkiye-ABD ilişkileri bir anda düzelmez

ABD'li papaz Andrew Brunson, bugüne kadarki tutukluluk süresi cezasına sayılarak serbest bırakıldı. Türkiye-ABD gerilimine neden olan papazın serbest kalmasını EDAM Başkanı Sinan Ülgen DW Türkçe'ye değerlendirdi. 

FOTO-GALERİ

default

Gazetecilik: Tehlikeli meslek

2018’in ilk 10 ayında 73 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Geçtiğimiz yıllarda gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamaların artmasıyla araştırmacı gazetecilerin karşı karşıya olduğu riskler de çoğaldı. 