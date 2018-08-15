Brunson'ın ev hapsine itiraza ikinci ret

Türkiye ile ABD arasında rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan gerginlik yaptırım krizine dönüşürken, Brunson'ın avukatının, müvekkilinin serbest bırakılması için yaptığı itiraz reddedildi.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavrut, Salı akşamı Alman haber ajansı dpa'ya müvekkilinin durumuna yönelik ikinci itiraz başvurusunu yaptıklarını belirtmişti.Temmuz ayında yapılan ilk itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti. itirazda Brunson'ın ev hapsinin sona erdirilmesi ve yurt dışı yasağının kaldırılması talep edilmişti.

2016 yılından bu yana Türkiye'de"casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan rahip Brunson, İzmir'de ev hapsinde tutuluyor. Brunson'ın durumuna yönelik ilk itiraz Temmuz ayında yapılmış ve mahkeme tarafından reddedilmişti. Davanın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de yapılacak.

ABD ve Türkiye arasında rahip Brunson'a yönelik görüşmeler sürerken, ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier Brunson'ı ve eşini ziyaret etti. Jeffrey Hovenier, Brunson vakasının ve "haksız yere tutuklanan" büyükelçiliğin Amerikan ve Türk çalışanlarına yönelik vakaların gecikme olmadan çözülmesini talep etti.

ABD: Türkiye'deki krizin sorumlusu ABD değil

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert

Washington yönetiminin, rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle Ankara'ya yönelik ekonomik yaptırımlar devreye koyması, Türk Lirası'nın Dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşamasına neden oldu. İki ülke arasında karşılıklı misillemeler sürerken, Beyaz Saray'dan, "Türkiye'deki ekonomik krizden ABD sorumlu değildir" açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Salı günü Washington'da yaptığı açıklamada Türkiye'deki krizden ABD'nin sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları geri çevirdi. Nauert, "Ekonomik sorunlar, 1 Ağustos'ta iki kişiye yönelik yaptırım kararı aldığımızda başlamadı" ifadesini kullandı.

Washington yönetimi, 1 Ağustos'ta Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı. Ankara ise karara "saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" yanıtını vermişti.

Son olarak ABD 13 Ağustos'tan itibaren Türkiye'ye çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini de iki katına çıkarmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Salı günü ABD elektronik ürünlerini boykot etme çağrısı yaparak, Haziran ayında ABD menşeli ürünlerin ithalatına getirilen ek mali yükümlülüklerin oranlarını daha da arttırdı.

DW,dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe