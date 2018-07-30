 Brunson′ın ev hapsine itiraz reddedildi | TÜRKİYE | DW | 31.07.2018

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TÜRKİYE

Brunson'ın ev hapsine itiraz reddedildi

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi mahkeme tarafından reddedildi. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de.

Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Tazegul)

Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" suçlamalarıyla Aralık 2016'dan beri tutuklu olan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson hakkında geçen hafta alınan karara yapılan itiraz reddedildi.

TRT'nin bildirdiğine göre Brunson'ın avukatlarının, müvekkillerinin tutukluluk halinin evde devamına ve yurtdışı çıkış yasağına yaptıkları itiraz dilekçesi kabul edilmedi. Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de.

Reuters haber ajansına konuşan Brunson'ın avukatı Cem Halavurt ise mahkeme kararının henüz kendisine ulaşmadıığını söyledi.

ABD-Türkiye ilişkileri gergin

Brunson'ın bir buçuk yıldan fazladır devam eden tutukluluğu iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, Brunson'ın tutukluluk halinden dolayı Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları açıklaması Ankara'nın tepksini çekmişti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD'nin tavrını kabul edilemez bulduğunu açıklaması sonrası dün Fransız haber ajansı AFP, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bu hafta Singapur'da konu hakkında görüşeceğini bildirmişti.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li din adamı Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DW,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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