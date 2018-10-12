 Brunson′ın avukatı karara itiraz etti | TÜRKİYE | DW | 16.10.2018

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TÜRKİYE

Brunson'ın avukatı karara itiraz etti

Türkiye’de 3 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ve ardından serbest bırakılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı, müvekkili hakkındaki karara itiraz etti. Avukat Brunson'ın beraatını talep etti.

USA | Trump empfängt Pastor Brunson (Getty Images/M. Wilson)

Andrew Brunson ABD'ye döndükten sonra Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve kendisi için dua etmişti

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ABD Başkanı Trump, papaz Brunson'ın serbest kalması için Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadıklarını yineledi. Trump, Türkiye hakkında iki gün öncesine göre "çok daha farklı hissettiğini" söyledi. (15.10.2018)

Türkiye'de serbest bırakıldıktan sonra ABD'ye dönen Papaz Brunson Başkan Trump'la bir araya geldi. Trump Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile "anlaşma yapılmadığını" söyledi. (14.10.2018)

Ailesi, kilisesi ve ABD yönetimi, Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin memnuniyetlerini dile getirirken, Ankara'dan "ABD'den talimat almayız" mesajı geldi. (12.10.2018)

Türkiye'de yaklaşık bir buçuk yıl cezaevinde, ardından da iki buçuk ay kadar ev hapsinde kalmasının ardından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, mahkeme kararına itirazda bulundu. Halavurt, müvekkilinin beraatini talep etti.

İzmir'deki mahkeme geçen hafta, Brunson'ı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, ayrıca ev hapsi ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmetmişti. Brunson, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmış ve ardından ABD'ye dönmüştü.

Türkiye'de Aralık 2016'da tutuklanan Andrew Brunson, 25 Temmuz tarihinden geçen hafta serbest bırakılana dek ev hapsinde tutulmuştu. İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin papazı Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Gülen yapılanması ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "casusluk yapmak" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Brunson'ın tutukluluğu Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olmuştu. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesine neden olmuştu. ABD'ye döndükten sonra papaz Brunson ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmaması karşılığında ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Ankara ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söylemişti. Trump aynı zamanda "Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye'ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim" diye konuşmuştu.

dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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