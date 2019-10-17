 Britanya yeniden Brexit′i oyluyor | AVRUPA | DW | 19.10.2019

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AVRUPA

Britanya yeniden Brexit'i oyluyor

Britanya parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası bugün ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılma şartlarıyla (Brexit) ilgili anlaşmayı oyluyor.

Britanya Avam Kamarası

Britanya Avam Kamarası

Brüksel'de Britanya’nın AB’den ayrılmasına yönelik yeni anlaşmanın onaylanması üzerine bugün Britanya parlamentosunun alt kanadı özel bir oturum düzenleyerek anlaşmayı onaylayacak.

Britanya Avam Kamarası’nın cumartesi günü toplanması, 37 yıl önce Britanya ile Arjantin arasında patlak veren Falkland Savaşı'ndan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor. Yerel saat ile 10.30’da başlayacak oturumda ilk sözü Başbakan Boris Johnson alacak. Johnson konuşmasında Avrupa Birliği zirvesindeki süreci ve varılan Brexit anlaşmasının içeriğini anlatacak. Oylamanın ise yerel saat ile 15.30'da yapılması bekleniyor.

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AB ülkeleri, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik yeni anlaşmaya onay verdi. Anlaşmaya İngiltere Parlamentosundan da onay çıkması gerekiyor. İngiltere Başbakanı Johnson, anlaşmanın Cumartesi oylanmasını istiyor. (17.10.2019)

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni bir Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın her iki tarafın parlamentolarında onaylanması gerekiyor (17.10.2019)

"Brexit sürecini uzatmaktansa mezara girerim" diyen İngiltere Başbakanı Johnson’ın, AB ile anlaşmaya varılamaması durumunda uzatma başvurusu yapmaya hazırlandığı bildirildi. Brexit için mühlet 31 Ekim’de doluyor. (04.10.2019)

Johnson’un anlaşmanın parlamentodan onay alması için oturum öncesinde milletvekilleriyle saatlerce telefon konuşması yaptığı belirtiliyor. İngiltere'nin AB’den çıkış şartlarıyla ilgili eski Başbakan Theresa May parlamentonun onayına üç anlaşma sunmuş ancak her üç anlaşma da reddedilmişti.

Johnson oylama öncesinde yaptığı açıklamada "Backstop’tan vazgeçeceğimiz bir anlaşmaya sahibiz” diye konuştu. Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın düzenlenmesiyle ilgili "backstop" maddesi daha önceki Brexit anlaşmalarının reddedilmesine neden olmuştu. Yeni anlaşma uyarınca Kuzey İrlanda, Britanya'nın Gümrük Birliği'nde kalmayı sürdürecek ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile sınır kontrollerinin önüne geçmek için AB'nin ortak pazar kurallarına tabi olmaya devam edecek.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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